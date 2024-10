Nicolae Ciucă, despre ce presupune pauza operativă dintre PNL și PSD: În momentul de față, s-a concretizat în a întrerupe orice dialog politic cu PSD. Rămânem la guvernare pentru că așa ne-am angajat (VIDEO)

Președintele PNL, , a fost prezent în cadrul emisiunii „Ediție specială”, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, unde a fost întrebat ce presupune, de fapt, acea pauză operativă între PSD și PNL.

„Nu mai e nici pauză operativă, nici pauză de orice natură. Este absolut o încetare a dialogului politic”

Nicolae Ciucă a precizat că în acest moment a fost întrerupt orice dialog politic cu PSD, însă PNL va rămâne la , așa cum s-a angajat.

„A fost o pauză operativă, care, în momentul de față, s-a concretizat în a întrerupe orice dialog politic cu Partidul Social Democrat. Rămânem la guvernare, pentru că așa ne-am angajat și trebuie să asigurăm în următoarele 2 luni, 2 luni și jumătate, cât va fi până la decizia finală a votului românilor. Avem nevoie să protejăm în continuare și să fim gardienii democrației și libertății, să ne îngrijim cum am făcut de fiecare dată ca PSD să nu dispună de orice decizie în ceea ce privește atât cota unică de impozitare, cât și modul în care se gestionează resursele financiare. Să nu meargă banii către un anumit de sector de activitate, să nu avem ingerințe în justiție, deci toate chestiunile astea ne determină să rămânem în continuare la guvernare, dar, din punct de vedere al dialogului politic, pentru că îmi doresc să fie foarte clar acest mesaj, el nu mai există. Deci nu mai e nici pauză operativă, nici pauză de orice natură. Este absolut o încetare a dialogului politic. Cu mine nu va mai avea dialog politic”.

„Atunci pentru mine nu mai există cale de dialog”

Întrebat dacă niciodată nu va mai avea un dialog cu Marcel Ciolacu, până la alegeri, Ciucă a răspuns:

“Am spus foarte clar, am avut niște obiective. Am avut niște obiective politice împreună, și despre comisarul european, și despre eliminarea inechităților din sistemul de pensii militare. Am discutat și despre rezolvarea problemelor din noua lege a pensiilor, care vizează minerii și cei care trebuiau să beneficieze de anumite măsuri pe grupele de muncă. Au fost elemente care, până la urmă, s-au concretizat în acel dialog, nu contează subiectul. Nu poți să vii și să spui că n-ai vorbit cu mine. Eu nu pot să nu spun adevărul, eu spun adevărul.

Și în fața dumneavoastră, în fața oricui, a vorbit cu mine, am vorbit. Nu poți să spui că n-ai vorbit, atunci pentru mine nu mai există cale de dialog”.