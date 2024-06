Nicolae Ciucă, despre Congresul PPE: Este un semn de recunoaștere a importanței PNL în interiorul familiei popularilor europeni și a relevanței pe care România o are pentru deciziile privind viitorul Europei (VIDEO)

Organizarea Congresului PPE la București este un semn de recunoaștere a importanței PNL în interiorul familiei popularilor europeni și a relevanței pe care România o are pentru deciziile privind viitorul Europei, a declarat președintele PNL, Nicolae Ciucă, marți, într-o conferință comună de presă cu președintele PPE, Manfred Weber.

„Mă bucur foarte mult că am primit această decizie, ca Partidul Popular European să desfășoare în următoarele trei zile congresul popularilor europeni aici, în București. Este un semn de recunoaștere a importanței pe care Partidul Național Liberal o reprezintă în interiorul familiei popularilor europeni, în familia de centru-dreapta a politicii europene, și în același timp este un semn de recunoaștere a relevanței pe care România o are pentru tot ceea ce înseamnă solidaritatea, unitatea și măsurile, deciziile care vor fi luate pentru viitorul Europei, ținând cont că nu peste mult timp vom parcurge prima etapă din acest an electoral, și anume alegerile europarlamentare”, a subliniat președintele PNL.

„În această perioadă, în București, vom avea peste 1.500 de reprezentanți ai EPP, din 44 de țări. Avem prezenți în București 13 șefi de state și guvern. Avem 740 de reprezentanți ai mass-media acreditați și prezenți la acest eveniment. Iacă-te, deci, importanța pe care o reprezintă Congresul PPE la București”, a adăugat Nicolae Ciucă.