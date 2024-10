Nicolae Ciucă, după întâlnirea cu Nicușor Dan: Am convenit inclusiv pe susținerea candidaturii la prezidențiale. Am semnat lista cu cele 20 de solicitări ale primarului general (VIDEO)

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit vineri cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și a anunțat că au „convenit pe subiectele legate de susținerea proiectelor comune, inclusiv pe susținerea candidaturii la alegerile prezidențiale, și de asemenea pe aspectele legate de susținerea de către Partidul Național Liberal a referendumului propus” de edil.

Nicolae Ciucă, declarații după întâlnirea cu Nicușor Dan

„Am avut o întâlnire foarte bună în această dimineață împreună cu domnul primar Nicușor Dan și cu domnul primar Ciprian Ciucu. Este o discuție pe care, de altfel, am anunțat-o încă de miercuri. Am convenit pe subiectele legate de susținerea proiectelor comune, inclusiv pe susținerea candidaturii la alegerile prezidențiale, și de asemenea pe aspectele legate de susținerea de către Partidul Național Liberal a referendumului propus de către primarul general al Capitalei și, desigur, am discutat cele 20 de solicitări pe care domnul primar le-a înaintat cu ceva timp în urmă. În această dimineață le-am clarificat și am și semnat această listă cu solicitări, o listă pe care i-o înmânez domnului primar”, a declarat liderul PNL.

„Sunt două observații pe care le-am înscris în listă. Este vorba de respectarea și stabilirea unor criterii obiective atunci când vine vorba de repartizarea bugetului, aspect care se va analiza în detaliu între primarul general și primarii de sectoare, și, desigur, o solicitare care este absolut necesară nu din punct de vedere politic, ci din punct de vedere al creșterii capacității administrative la nivelul Primăriei Generale a Capitalei, ținând cont de faptul că toți cei cu care am discutat se plâng de timpul foarte mare pentru obținerea avizelor. Acestea au fost cele două (…) completări pe care le-am înscris în această listă”, a adăugat Nicolae Ciucă.