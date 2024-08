Nicolae Ciucă, întrebat dacă PNL va veni și cu o opțiune de prim-ministru: Este cât se poate de logic să avem un tandem Președinte – premier. Sunt pe listă mai multe nume din partid (VIDEO)

Nicolae Ciucă, lider PNL și candidat al partidului la alegerile prezidențiale, a confirmat că partidul intenționează să propună și o opțiune de prim-ministru în campania electorală.

Nicolae Ciucă (PNL): Este cât se poate de logic să avem un tandem Președinte – premier

Conform statutului, candidatul PNL la alegerile prezidențiale va fi președintele partidului, Nicolae Ciucă.

„Pentru noi, este mai mult decât limpede, cum este și pentru electorat, că Partidul Național Liberal are o opțiune. Pentru forțele de dreapta, Partidul Național Liberal constituie, aș spune, ceea ce asigură în ultimii 30 de ani cea mai consistentă forță politică de dreapta”, a declarat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă PNL va veni și cu o opțiune de premier, el a confirmat: „Așa cum am discutat și am și prezentat după întâlnirea pe care am avut-o, după alegerile locale, la Brașov, este cât se poate de logic să avem un tandem Președinte – premier”.

Nicolae Ciucă: Sunt pe listă mai multe nume din PNL

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar putea fi o variantă pentru postul de premier, liderul PNL a răspuns: „Nu putem să discutăm nume acum. Este clar că acest nume va fi discutat în forurile de conducere ale partidului și vom avea un nume”.

„Sunt pe listă mai multe nume din Partidul Național Liberal care, într-adevăr, fac obiectul unei astfel de opțiuni”, a mai declarat Nicolae Ciucă.