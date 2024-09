Nicolae Ciucă: Marea Neagră trebuie să rămână liberă și deschisă. Am cerut o strategie a SUA

Marea Neagră trebuie să rămână liberă și deschisă, pentru că pe aici trec toate rutele importante ale transporturilor comerciale și traseele energetice spre Europa, a declarat Nicolae Ciucă, liderul PNL și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, luni, în Elveția, în cadrul conferinței „National Security Dialogue”.

Nicolae Ciucă: Marea Neagră trebuie să rămână liberă și deschisă

Liderul PNL a susținut un discurs în cadrul conferinței la care a luat parte ca invitat special.

„Azi am fost invitat special al conferinței „National Security Dialogue”, cu tema „Angajamentul pentru o Mare Neagră liberă și deschisă”. Evenimentul are loc în Elveția și este organizat de Pepperdine University și The Heritage Foundation din SUA”, a declarat Nicolae Ciucă, luni, într-o postare pe Facebook.

„În discursul meu, am spus-o foarte clar: Marea Neagră trebuie să rămână liberă și deschisă, pentru că pe aici trec toate rutele importante ale transporturilor comerciale și traseele energetice spre Europa”, a adăugat fostul premier.

„Restricțiile navale din Marea Neagră pot genera puternice crize alimentare sau energetice, care degenerează în instabilitate socială și politică în țările ale căror importuri urmează această rută. Rusia poate crea astfel de provocări prin tulburarea traficului de aici. De aceea, sprijinul pentru Ucraina trebuie să crească. În plus, încheierea conflictului pe linia de azi a frontului ar permite Moscovei să folosească Crimeea pentru a afecta și mai mult comerțul, conectivitatea și exploatările energetice din Marea Neagră”, a explicat el.

Nicolae Ciucă: Am cerut o strategie a SUA pentru Marea Neagră

Nicolae Ciucă spune că în cadrul discursului a „cerut o strategie a SUA pentru Marea Neagră”.

„În prezența organizatorilor americani ai forumului, am cerut o strategie a SUA pentru Marea Neagră. Această zonă trebuie să rămână, pe termen lung, deschisă transportului internațional, în interesul întregii lumi democratice”, a mai declarat Nicolae Ciucă.