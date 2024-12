Nicolae Păun, despre strategia Partidei Romilor privind alegerile din acest an: Eu nu am făcut altceva decât să mă țin de cuvânt. Sunt de bun-simț, și odată ce am bătut pama cu cineva, așa merg, fie că pierd, fie că am să câștig (VIDEO)

, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, a fost prezent, joi, în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a vorbit despre strategia Partidei Romilor privind din acest an.

„Eu sunt convins că se vor liniști treburile după data de 10 iunie”

Nicolae Păun a fost întrebat pe cine va susține Partida Romilor la alegerile din acest an și dacă are o strategie pe întregul an în care vor avea alegeri în România.

“Absolut! Eu sunt convins că se vor liniști treburile după data de 10 iunie și ne așteaptă un exercițiu electoral fundamental, și anume, alegerile prezidențiale, dacă că ele se vor ține la data stabilită de către Guvern, în septembrie, și atunci o să aibă nevoie de noi. De aia le spun și candidaților, ‘atenție cum vă jucați cu mine, că vă jucați cu dracu’, nu e bine. Stați potoliți în banca voastră, nebunaticilor, că nu vă stă bine’. Problema e simplă, după data de 10, o să înceapă lupta și bătălia pentru candidatul numărul 1 pe centru-stânga și candidatul numărul 1 pe centru-dreapta. Acum, să mă cert cu PSD-ul când o să aibă nevoie de mine la prezidențiale și domnul Ciolacu sau cu domnul Ciucă? Nu! Eu cu oamenii ăștia mă înțeleg foarte bine, nu am o problemă. Repet, nici cu PSD Capitală nu am o problemă. Ce problemă am, am cu Sectorul 5, pentru că la Sectorul 5, din anul 2020, de când a plecat Florea, nu au lider. Nu există lider la Sectorul 5. Și atunci, cu cine să stai de vorbă?

Băi, fraților! Lăsați-mă Dumnezeului în pace. Ori ne acordați atenție ori stați de vorbă serios cu noi și suntem alături de voi. Dacă ne luați la mișto, atunci știți cum este. Cum mă respecți, așa te respect”.

„Sunt de bun-simt și odată ce am bătut palma cu cineva, așa merg, fie că pierd, fie că am să câștig”

Nicolae Păun a fost întrebat dacă Partida Romilor ar susține posibila variantă în care s-ar merge pe candidat unic la președinție, iar acesta ar fi Nicolae Ciucă, iar Marcel Ciolacu să rămână premier.

“Eu nu am făcut nimic altceva decât să mă țin de cuvânt. Eu sunt un țigan de bun-simt și odată ce am bătut palma cu cineva, așa merg, fie că pierd, fie că am să câștig. Anul trecut, pe 5 noiembrie, la Congresul pe care l-am organizat la Sala Palatului, a fost prezent domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, președintele Senatului, fost prim-ministru, domnul Nicolae Ciucă, domnul Kelemen Hunor, domnul Piedone.

Ia vedeți, am ieșit eu din chenarul ăsta? Nu! I-am ajutat și pe unul, și pe altul, și pe celălalt și la Sectorul 5. Nu m-am băgat mai departe de pătrățica mea, adică nu am încercat să fac balet politic. Exact ce am spus, aia am făcut. Dacă o să aibă nevoie de noi, după aceste alegeri, sigur că răspund cu onoare și respect. Dacă nu vor să ne bage în seamă și au în jocurile lor, să fie sănătoși”.