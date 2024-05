Nicolae Păun (Partida Romilor): Am cerut cazier judiciar și e zero. Nu face referire la nicio infracțiune / Am o singură firmă, din 1990, care nu a avut niciodată contracte cu statul / Nimeni din familia mea n-a făcut niciodată nicio infracțiune (VIDEO)

Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, a respins categoric acuzațiile formulate de unii politicieni, conform cărora ar fi participat alături de clanuri de interlopi la susținerea lui Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primăria Capitalei. Păun a spus că nu a săvârșit nicio infracțiune nici el, nici familia sa și că are o singură firmă, înființată în 1990, care nu a avut niciodată contracte cu statul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Nicolae Păun: Am cerut cazier judiciar și e zero

„În primul și-n primul rând, cu privire la infracțiuni sau ”pușcării”, cum a mai afirmat cineva c-am făcut, sau că aș avea pe rol diverse dosare penale, eu lămuresc onorabilii noștri telespectatori: Ieri am cerut un cazier judiciar la zi. L-am cerut pentru . E zero! Deci aici nu face referire la absolut nicio infracțiune. Spune ”solicitantul nu e înscris în cazierul judiciar”. Mai mult, am cerut detalii și au spus că nu există nici măcar o amendă penală în ce mă privește. Deci ăsta e ”infractorul” pe care l-ați putut vedea… Am comis atât de mult infracțiuni încât nu sunt înscris în cazierul judiciar. (…)

În ce privește veniturile mele, eu vă informez că din 1990 și până în prezent eu am o singură firmă înființată – Niky Scorpion – de la mine, Nicolae, și faptul că sunt născut în zodia Scorpionului. Până acum, în 34 de ani, această firmă nu a avut niciodată vreun contract cu statul român, e firmă privată, nu am beneficiat de niciun avantaj din partea niciunei administrații locale. Mai mult, în fiecare an firma mea a ieșit pe pierderi, deci în fiecare an firma a câștigat undeva la 250.000 – 300.000 de euro, bani înregistrați și la vedere”, a explicat Nicolae Păun.

Nicolae Păun: Nimeni din familia mea nu a săvârșit vreo infracțiune

Acesta a vorbit și despre familia sa: „În ce privește soția și copiii mei: eu sunt absolvent de Științe Politice, soția mea e jurist, a terminat Dreptul, băiatul meu cel mare a terminat Facultatea de Management, băiatul meu mijlociu a terminat Teologia și e preot, iar fiica mea e la Științe Politice, anul I. Nimeni din familia mea, nici sora mea, nici fratele meu, nici mama mea, nici tatăl meu și tot așa mai depoarte, nimeni n-a avut niciodată nicio infracțiune de niciun fel! Așa că i-aș ruga pe stimabilii candidați care se strofoacă așa, în stilul lor caracteristic, și bine ar fi să lase bârfa deoparte, să fie mai atenți când fac niște afirmații la adresa unei persoane”

Ce a spus Nicolae Păun despre anturajul lui Piedone

Întrebat în legătură cu tricoul „și eu sunt interlop” folosit de Piedone, Păun a răspuns: „Dl Piedone, candidat la Primăria Generală, a dat acea replică în urma unor declarații făcute de Nicușor Dan: ”ieșiți la vot că mi-e frică că o să câștige Piedone, cu interlopii după ei”. Și atunci Piedone a venit și a spus: ”stop! Am luat-o razna? Despre care interlopi vorbim noi aici? Cetățeni ai Sectorului 5? Toți cetățenii?”. Că să ai un scor de 20% și ceva la sută… Deci Piedone era susținut de vreo 130.000 de bucureșteni care erau interlopi?? Despre ce vorbim noi aici? A fost un fel de replică și a prins!”.

Întrebat în legătură cu alte persoane din anturajul lui Piedone, Nicolae Păun a răspuns: „Deci el a plătit o firmă de protecție și pază, care poate fi accesată de oricine și de la USR, MMM, PMP și oricine. Acum, că patronul are băieți care se duc la sală și că în componența echipei pe care ți-o dă spre pază mai sunt oameni care au comis niște infracțiuni… Din păcate, Dumneze să mă ierte, fiecare e cu treaba lui. (…) E simplu, doar n-o dormi cu infractorii în pat, să fim serioși…”.