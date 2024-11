Nicușor Dan: Ar fi bine să rămână un singur candidat de dreapta la alegerile prezidențiale (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost întrebat de repoteri despre apelul liberalului Ilie Bolojan, luni, pe șantierul liniei de tramvai 5, și s-a arătat de părere că într-adevăr „ar fi bine să rămână un singur candidat” de dreapta la alegerile prezidențiale.

Nicușor Dan: Ar fi bine să rămână un singur candidat de dreapta

Întrebat ce părere are despre apelul lui Ilie Bolojan și cine ar trebui să se retragă din cursa prezidențială, primarul Capitalei a spus: „Vă dați seama că nu pot să vă răspund la întrebarea asta, pentru că sunt un primar independent care are astăzi o ședință de consiliu cu toate partidele care au candidați în alegeri și trebuie să am o echidistanță față de ei, dar, da, ce au spus și domnul Bolojan, și domnul Cioloș, și mai mulți oameni din partea dreaptă, ar fi bine să rămână un singur candidat. Dacă asta se poate sau nu se poate, depinde de partide”.

Ce declarase Ilie Bolojan

Prezent duminică la un eveniment PNL, Ilie Bolojan a lansat către Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și Mircea Geoană.

„Ca român fac un apel public către trei candidați importanți, domnul președinte Nicolae Ciucă, domnul Mircea Geoană și doamna Elena Lasconi, să găsească o soluție în al 11-lea ceas, în aceste zile, să nu fragmentăm voturile pentru modernizarea României. Vă rog să vă gândiți că cei care nu se gândesc la istorie riscă să repete niște greșeli – și 2000 este destul de aproape, și nu va mai conta cine va fi pe locul 3, 4 sau 5. România merită acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, la Cluj-Napoca, la întâlnirea regională a PNL.