Nicușor Dan, despre referendum: Primăria Capitalei o să plătească pentru cele 6 milioane de buletine de vot și cele aproximativ 3.000 de urne. Restul sunt mărunțișuri (VIDEO)

Primăria Capitalei o să plătească pentru cele 6 milioane de buletine de vot și cele aproximativ 3.000 de urne de la , conform anunțului făcut chiar de primarul general, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu.

Nicușor Dan, pe B1 TV, despre cheltuielile cu referendumul

Întrebat dacă este Primăria Capitalei în grafic cu pregătirile și dacă are banii necesari pentru organizare, edilul a explicat: „Da, noi i-am prevăzut încă de când am aprobat hotărârea de consiliu general pentru declanșarea referendumului (…). Știți că a intervenit între timp, la inițiativa parlamentarilor PNL, și toată lumea s-a mobilizat, și plenul Camerei Deputaților, și Președintele României, și în felul acesta s-a comasat referendumul nostru local cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Deci noi am prevăzut banii încă de atunci, înainte ca această lege să apară”.

„Azi a venit Biroul Electoral Central și a clarificat ce anume trebuie să plătim noi, pentru că dispozițiile legale erau interpretabile, și acum totul este foarte clar. Noi o să plătim buletinele de vot și urnele suplimentare. Restul sunt niște mărunțișuri. Din momentul acesta avem banii, furnizorii și pentru hârtie, și pentru tipărirea celor 6 milioane de buletine de vot sunt stabiliți de vot, deci suntem în grafic”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Fiecare bucureștean va găsi în secția de vot patru urne

Întrebat dacă a luat legătura cu primăriile de sector și dacă dispun acestea de banii necesari, primarul general a spus: „Într-adevăr, până azi, până la decizia Biroului Electoral, care a venit în urmă cu câteva ore, lucrurile erau puțin neclare. Acum lucrurile s-au clarificat. Primăriile de sector, conform legii, plătesc anumite cheltuieli, urne de vot, cabine și astea care sunt pentru alegerile prezidențiale, și toate cheltuielile suplimentare vor fi suportate de noi, dar, așa cum am spus, aceste cheltuieli suplimentare sunt cele 6 milioane de buletine de vot și cele aproximativ 3.000 de urne”.

„Fiecare bucureștean va găsi în secția de vot patru urne, una pentru Președinte și trei pentru cele trei întrebări ale noastre (…). Am vorbit cu sectoarele, unele dintre ele au cumpărat deja urnele și noi o să le decontăm, cei care n-au cumpărat o să cumpărăm noi pentru ei și o să le dăm”, a mai declarat Nicușor Dan.