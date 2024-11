Nicușor Dan îi îndeamnă pe bucureșteni să voteze și la referendum: “De trei ori DA!”/ „Ca primar, o să insist să avem niște standarde de cost, astfel încât lucrurile să fie cât mai echilibrate între sectoare” (VIDEO)

Primarul General al Capitalei, , a fost prezent, joi, în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV.

Edilul Capitalei a îndemnat bucureștenii să voteze „DA” la toate cele trei întrebări de la , inclusiv la cea referitoare la programele de prevenire a consumului de droguri în școli, o întrebare adăugată de PSD.

El a explicat la ce se referă întrebarea propusă de PSD. Nicușor Dan a subliniat că statul a eșuat în programul național antidrog și că responsabilitatea ar trebui să fie transferată autorităților locale, care sunt mai aproape de cetățeni.

„Eu sunt gata să facem experimentul ăsta”

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îndemnul său este ca bucureștenii să voteze DA la toate cele 3 întrebări, inclusiv și la cea cu programele de prevenire a consumului de droguri în școli, propusă de PSD.

“DA, DA, DA. Deci de 3 ori DA.

Întrebarea asta băgată de PSD, ea, de fapt, ce spune? Spune că statul a eșuat în programul național antidrug, în ceea ce privește tinerii și face un experiment. Încearcă să ducă responsabilitatea asta către autoritatea locală, care e mai aproape de cetățeni și eu sunt gata să facem experimentul ăsta, dar ea mai spune ceva, mai spune ca Primăria Capitalei să finanțeze acest program și, din nou, ne întoarcem la întrebarea 1, de unde să vină banii pentru asta”.

Primarul Capitalei a vorbit despre întrebarea 1 de la referendum, despre cum se împart banii, cum se alocă banii sectoarelor.

“Păi cum a funcționat în București până în anii 2000, când primul ministru Năstase a decis să ia niște atribuții primarului Băsescu și cum funcționează în capitalele mari europene, unde există subdiviziuni. Adică banii pe care noi îi colectăm de la bucureșteni sunt împărțiți, nu de Parlament, sunt împărțiți de Consiliul General și în felul ăsta Bucureștiul are și bani pentru mari investiții pe care nu i-a avut de 20 de ani pentru un mare spital, pentru a extinde transportul public, pentru a prelua metroul, cum ați spus dumneavoastră. Vă dau un exemplu cu sistemul de termoficare, deci noi avem niște centrale din anii ‘60, ’70, care sunt la Ministerul Energiei și nu e principala preocupare a Ministerului Energiei să facă asta. Și de 15 ani, primarii din București, inclusiv eu doresc să treacă aceste CET-uri la Primăria Capitalei și asta costă 1,5 miliarde.

N-am avut niciodată banii ăștia, deși noi toți primarii din București împreună avem 15 miliarde, de 10 ori mai mult decât ne trebuie, pentru că e o distribuție nepotrivită între Primăria Capitalei și primăriile de sector”.

„Ca primar, o să insist să avem niște standarde de cost, astfel încât lucrurile să fie cât mai echilibrate între sectoare”

Nicușor Dan a fost întrebat și cum se distribuie banii.

„Eu ce pot să promit, și în general sunt un om care se ține de cuvânt, este că o să avem niște normative de cheltuieli, adică o să alocăm o sumă, să zicem 250 de milioane de lei sau 300 de milioane de lei pentru întreținerea tuturor parcurilor și spațiilor verzi din București și o să ne uităm câți metri pătrați are fiecare din cele 7 primării și o să împărțim proporțional.

De asemenea, câți elevi are fiecare dintre sectoare și proporțional o să alocăm pentru sectoare, pentru activitățile pe care ei le au la școli”.

Primarul Capitalei a fost întrebat și cum se va proceda în cazul în care va exista un scenariu ipotetic de genul, – vine Consiliul General și zice Sectorul 2 a schimbat bordurile acum 2 ani, nouă ni se pare că arată bine, nu mai trebuie schimbate. Sectorul e zice ‘ba da, nouă ni se pare că trebuie schimbate, dați-ne banii aferenți’-.

“Bineînțeles că va fi o decizie politică și bineînțeles că decizia asta politică n-o să fie perfectă, dar tot e mai bună dacă e luată la nivelul Bucureștiului, unde consilierii sunt votați de bucureșteni și știu problemele bucureștilor și știu unde este cartierul Henri Coandă, care are nevoie de o stradă de acces, că nu o are, și alta e ca decizia să fie luată tot politic, de la nivelul Parlamentului. E mult mai legitim să fie luată de la nivelul Bucureștiului și, așa cum am spus eu, ca primar, o să insist să avem niște standarde de cost, astfel încât lucrurile să fie cât mai echilibrate între sectoare”.