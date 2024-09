Nicusor Dan, întrebat dacă va semna şi pentru candidatura lui Ludovic Orban, după ce a semnat pentru Ciucă și Lasconi: Dacă mi-o solicită, desigur, pentru că este un partid de dreapta (VIDEO)

Primarul Capitalei, , a fost întrebat în emisiunea Actualiatatea, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV, dacă mai încearcă să medieze o colaborare între PNL și USR ori o discuție de orice fel în perspectiva alegerilor.

„Mi-aș fi dorit ca toate aceste forțe mai mici, care sunt creditate cu 2 %, 3 %, 1 %, aceste voturi să nu se piardă”

“Eu mi-aș fi dorit, nu atât de mult un proiect comun între USR și PNL. Mi-aș fi dorit ca toate aceste forțe mai mici, care sunt creditate cu 2 %, 3 %, 1 %, aceste voturi să nu se piardă. Deci mi-aș fi dorit niște alianțe care să prindă și voturile astea, astfel încât reprezentarea partidelor de dreapta în Parlament să fie cât mai mare și ele să facă chiar o majoritate.

Acum a trecut termenul de . Știm cu toții, cine cu cine merge, au apărut și sunt deja 3 candidați ai partidelor de dreapta la alegerile prezidențiale.

Dacă partidele de dreapta o să aibă împreună, să zicem 40 %, și cu UDMR, și cu minorități, putem să sperăm la o majoritate de dreapta. Dacă partidele de dreapta împreună vor avea 30%, atunci, în opinia mea, trebuie să ne așteptăm la o continuare a guvernării PSD-PNL, în care, așa cum pare, PSD-ul să fie partidul dominant”, a spus primarul Capitalei.

„Am fost invitat, sunt niște partide cu care am colaborat în Consiliul General”

Edilul Capitalei a fost chestionat și cu privire la semnătura pe liste dată atât lui Nicolae Ciucă, dar și Elenei Lasconi pentru candidatura la prezidențiale. Nicușor Dan a fost întrebat dacă a fost ceva simbolic prin care a vrut să își arate deschiderea spre tot ce înseamnă zona de dreapta.

“Am fost invitat, sunt niște partide cu care am colaborat în Consiliul General, cu care vreau să colaborez în viitorul Consiliu General, cu care vreau să colaborez la nivel național și, evident, dacă m-au rugat, am semnat și am făcut-o cu plăcere”.

Întrebat dacă îi va da semnătura și lui Ludovic Orban, Primarul General a răspuns: “Dacă mi-o solicită, desigur, da, pentru că este un partid de dreapta”.