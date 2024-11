Nicușor Dan: Nu se fac mari investiții în București pentru că banii sunt distribuiți prost. Primăriile de sector primesc de 3 ori mai mulți bani decât noi, deși noi avem mai multe atribuții decât ei. Așa se duc banii pe tot felul de prostii (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat vineri, pentru B1 TV, de ce bucureștenii trebuie să voteze ”da”, duminică, la referendumul pe care l-a inițiat. Dan a susținut că în Capitală nu se fac deoarece banii (taxele și impozitele bucureștenilor) sunt distribuiți prost între Primăria Generală și primăriile de sector. Referendumul ar urma să rezolve această problemă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Cum se împart banii Capitalei și de ce e nevoie de o schimbare. Explicațiile lui Nicușor Dan

„Așa cum am spus încă din seara alegerilor (locale), eu am avut un mandat și din mandatul ăsta am constatat principalele două constrângeri pe care le-am avut pentru a face bucureștenilor o viață cât mai bună.

Banii se împart foarte prost, adică taxele și impozitele bucureștenilor se împart foarte prost, inechitabil și între sectoare între ele, și între Primăria Capitalei și sectoare. În felul ăsta, mari investiții nu se fac niciodată. Bucureștiul n-a făcut un mare spital… Deși toți banii împreună, în 2023, au fost 15 miliarde de lei, 3 miliarde de euro. Bucureștiul n-a făcut un mare spital, n-a reușit să răscumpere CET-urile de la

Ministerul Energiei, ca să facă un sistem centralizat de energie termică, avem linii de autobuz care sunt supraaglomerate și n-avem bani ca să punem mai multe autobuze pe ele, autobuzele pe care le avem circulă de aproape 20 de ani și au peste un milion de km. Deci noi, cele șapte primării, avem bani și banii ăștia se duc pe felul de fel de prostii și nu se duc pe chestiunile importante.

Deci anul trecut am avut buget 6 miliarde, anul ăsta avem 5 miliarde, dar din astea aproape 3 miliarde reprezintă cele două subvenții. Deci raportul real între Primăria Generală și Primăriile de sector e acum cam 2,5 miliarde la noi și 8 miliarde la sectoare. Deci 1 la 3 raportul real după ce de la noi scădem subvenția, care e obligatorie. Deci ei primesc de trei ori mai mulți bani decât noi, deși noi avem mai multe atribuții decât ei. Ei au părculețe, pavele, cei care sunt mai harnici mai repară din școli, dar astea nu-s așa mari cum am plătit noi pe Podul Grant să-l reparăm”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a afirmat apoi că sectoarele nu se desființează, iar primăriile de sector nu vor rămâne fără bani.

Cum împart sectoarele banii. Exemplu dat de Nicușor Dan

„Avem diferențe de 1 la 20 între cât dă un sector pe educație și cât dă alt sector pe educație. Adică unii au 7 milioane și alții 150 de milioane.

Ceea ce eu propun și promit e să avem adică dăm un standard de cost pe metru pătrat de spațiu verde proporțional pe metri pătrați pe care-i avem toate cele șapte primării și atât alocăm, dăm un standard de cost pe elev și atunci proporțional sectoarele primesc pe educație o astfel de sumă. (…) Și bursele sunt diferite de la sector la sector”, a mai explicat Nicușor Dan.

Întrebările puse la referendumul din Capitală

Bucureștenii sunt chemați, pe 24 noiembrie, să răspundă la următoarele întrebări:

1. Sunteți de acord ca primarul general al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului? (inițiativă Nicușor Dan)

2. Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București? (inițiativă Nicușor Dan)

3. Sunteți de acord ca Primăria București să finanțeze și să implementeze un program de educație pentru sănătate și prevenire a consumului de droguri în toate școlile din București? (inițiativă PSD)