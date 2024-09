Oana Popescu Zamfir îl apără pe liderul PNL și critică Recorder: „Materialul despre Ciucă și Bătălia de la Nassiryah este complet neprofesionist și părtinitor”

Materialul Recorder despre Nicolae Ciucă și Bătălia de la Nassiryah este complet neprofesionist și părtinitor, a declarat Oana Popescu Zamfir, directorea GlobalFocus Center, care spune că în perioada respectivă a acoperit zi de zi războiul din Irak.

Printre altele, Oana Popescu Zamfir atrage atenția că „niciodată nu realizezi un reportaj despre chestiuni de apărare fără un consultant de specialitate”.

Totodată, ea s-a arătat de părere că Nicolae Ciucă „a făcut maximum ce putea să facă România atunci – și-a făcut treaba și a făcut lucruri care nu mai fuseseră făcute de către armata noastră de decenii”.

Oana Popescu Zamfir îl apără pe Nicolae Ciucă și critică materialul Recorder

„Dragi colegi de la Recorder, am tot respectul pentru munca pe care o faceți, dar materialul despre Ciucă și Bătălia de la Nassiriyah este complet neprofesionist și părtinitor. Și știu asta pentru ca am acoperit zi de zi în acea perioadă războiul din Iraq și îmi amintesc mai ales episoadele importante și dramatice cum a fost ăsta – de altfel, unul dintre articolele mele de atunci apare în reportajul vostru. Nu am nicio simpatie pentru candidatul Ciucă, dar să dai de înțeles ca n-au făcut nici el și nici cei pe care i-a comandat nicio mare brânză e complet incorect. E incorect și să lase ei impresia ca am jucat un rol cheie – nu l-am jucat! Dar adevărul e diferit de ce se înțelege din materialul vostru.