Oana Țoiu (USR) critică Avocatul Poporului pentru lipsa de implicare în subiectul pensiilor: Renate Weber trebuie să intervină în numele oamenilor nedreptățiți, dar se pare că nu e dispusă să deranjeze Guvernul (VIDEO)

Deputata USR Oana Țoiu a criticat-o pe Renate Weber, Avocatul Poporului, pentru lipsa de implicare în subiectul recalculării pensiilor, dar și coaliția de guvernare PSD-PNL pentru modul în care s-a ocupat de această recalculare.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul în care Avocatul Poporului a anunțat că analizează o eventuală sesizare a Curții Constituționale pe subiectul noii Legi a pensiilor.

Oana Țoiu, critici pentru Guvern și Avocatul Poporului, pe subiectul recalculării pensiilor

„Așa cum ne-am obișnuit, Avocatul Poporului tinde să fugă de responsabilitatea pe care o are. În acest caz, are și adjuncți care au în portofoliu direct responsabilitatea față de vârstnici. Asta nu se limitează la abuzurile pe care le-au suferit vârstnicii în azilele groazei, deși și atunci Avocatul Poporului a fost mult sub standardul care i s-ar fi cerut, ci și la respectarea tuturor drepturilor de către alte instituții.

Avocatul Poporului poate interveni în numele oamenilor nedreptățiți în fața altor instituții care au o uriașă putere asupra acestor oameni. Dar, din nou, Renate Weber vedem de-a lungul timpului că nu e dispusă să-și facă treaba bine. Rolul de Avocat al Poporului implică această disponibilitatea de a fi practic cel care controlează instituțiile în relație cu persoanele vulnerabile și dna Weber că nu e dispusă să deranjeze Guvernul de vreun fel”, a declarat Oana Țoiu.

Aceasta a acuzat apoi că Guvernul „a cheltuit milioane de euro” pe softul de recalculare a pensiilor, soft care dă erori.

„Am avut peste 30 de pensionari în audiență la Parlament zilele acestea și mi-au povestit câte medicamente au luat în plus, cum așteaptă cu nerăbdare în fiecare zi să vină poștașul de frică că se vor trezi cu decizii de recalculare în minus și le va afecta înghețarea veniturilor anul viitor. Unii m-au sunat foarte îngrijorați că n-au primit decizii de recalculare și se temeau că nu mai primesc nici pensia. Tipul ăsta de anxietate uriașă indusă din erorile Guvernului pe un grup vulnerabil e o iresponsabilitate”, a mai declarat deputata USR.

Ce spune Avocatul Poporului despre recalcularea pensiilor

Amintim că Avocatul Poporului , joi, că analizează criticile primite cu privire la noua Lege a pensiilor și modul de recalculare a acestora. Instituția a mai transmis că va anunța public dacă va decide să atace actul normativ la CCR.

„În ceea ce privește sesizarea Curții Constituționale, informăm petenții asupra faptului că toate criticile de neconstituționalitate formulate și aduse la cunoștința instituției se află în prezent în analiză. Atunci când vom lua o decizie, o vom aduce la cunoștința opiniei publice”, a transmis Avocatul Poporului.

Instituția a mai atras atenția că au la dispoziție 45 de zile să se adreseze instanțelor.