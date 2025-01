Papahagi: Georgescu e moartea democrației. Omul ăsta n-are nimic de-a face cu poporul român. E un șarlatan, emanația unor subsoluri securiste, un pion al unor jocuri ostile României (VIDEO)

Profesorul Adrian Papahagi a declarat despre Călin Georgescu faptul că „produce porumbei zilnic, îi scoate pe gură în cantități nelimitate” și că este un om al Sistemului, nicidecum antisistem cum pretinde, care vrea să ucidă democrația românească și să ne arunce înapoi în brațele brutalei Rusii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Papahagi: Georgescu nu e antisistem, e FIX omul Sistemului

„Omul ăsta e ca un lider mafiot, care vrea să ia ostatică o țară.

El nu e niciodată un om din popor. Omul ăsta s-a născut în cartierul Cotroceni, cartierul protipendadei în România ceaușistă, nu într-un bloc din Ferentari sau Drumul Taberei.

A fost mereu un protejat al Sistemului, trimis în anii ’80, când numai securiștii ieșeau din țară, în Anglia și-n America cu misiune, evident, promovat în Ministerul de Externe și-n alte ministere ca secretar general, consilier de-a lungul anilor ’90, îmbogățit prin tot felul de ONG-uri, mutat la Viena, unde nu se știe din ce – dar trăia destul de bine, deși n-avea niciun job declarat, încât să-și cumpere case de un milion de euro – și a fost adus acum la București să stârnească haos de aceleași zone securiste.

de câteva luni bune și oamenii tot nu înțeleg. Omul ăsta n-are nimic de-a face cu poporul român. E un șarlatan, emanația unor subsoluri securiste, un pion al unor jocuri ostile României din toate punctele de vedere și eu, sincer vă spun, aștept să dispară din viața politică acest virus care a fost în sistemul democrației românești. El acționează ca un virus, creează o inflamație în corpul social”, a declarat Adrian Papahagi, pentru B1 TV.

Papahagi: Georgescu vrea să ucidă democrația românească

„Democrația vrea s-o îngroape Călin Georgescu, fiindcă el a declarat că România nu mai are nevoie de partide. Or esența democrației e pluralismul partinic, pluralismul politic. El a spus că trebuie să ieșim din zona lumii libere, adică NATO și UE, și care am văzut cum se manifestă, cu bombe și șenile de tanc.

Georgescu îi regretă pe Ceaușescu, pe mareșalul Antonescu și pe Zelea Codreanu, trei persoane într-adevăr foarte ”democratice”. Deci moartea democrației e dacă, Doamne păzește!, Georgescu ajunge într-o demnitate majoră”, a mai declarat profesorul Papahagi, pentru B1 TV.