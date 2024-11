Planul lui Ilie Bolojan pentru reforma statului: Fuzionarea agențiilor, debirocratizare și descentralizare / „Specialiștii vor rămâne, dar șefii vor fi mai puțini și vor fi economisiți niște bani” (VIDEO)

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a prezentat marți seara, într-o conferință de presă planul pe care îl are pentru reforma statului. Acesta prevede reformarea administrației centrale, debirocratizarea și descentralizarea administrației publice locale:

Planul lui Ilie Bolojan pentru reforma statului

„Fără reforma lumii politice nu se va putea face reforma statului. Reforma statului presupune câteva componente: în primul rând reforma instituțiilor centrale, deci a guvernului, dereglementarea, debirocratizarea și simplificarea și a treia componentă, descentralizarea și creșterea eficienței administrației publice locale.

În ceea ce privește reformele de la nivel central, cred că putem fuziona de exemplu agenții de reglementare. Avem pentru fiecare rețea de gaz, de telecomunicații, autoritate separată. Țări mult mai mari decât România au o singură autoritate. Specialiștii vor rămâne, dar Consiliile de Reglementare și șefii vor fi mai puțini și vor fi economisiți niște bani.

Prin dereglementare și simplificare toate avizele de la aceste isntituții vor fi obținute mai repede, oamenii nu vor mai fi tracasați și antreprenorii noștri vor putea să își realizeze proeictele într-un timp mult mai scurt. E nevoie să reducem numărul de ministere, numărul de instituții deconcentrate. Cred că la Ministerul Agriculturii sunt foarte multe instituții, fiecare cu contabilitate separată și așa mai departe. Specialiștii rămân, structurile piramidale ineficiente trebuie reduse.

O a treia direcție este partea de descentralizare și de creșterea eficienței administrației publice locale. Indiferent cât am fi de înțelepți și am vrea ca din București să reglementăm cât mai bine posibil, vă dați seama că nu poți să acoperi toate cazurile care sunt într-un fel în Botoșani și în alt fel la Turnu Măgurele. Dacă nu mutăm aceste decizii către autoritățile locale care știu cel mai bine ce probleme au cu siguranță orice am face lucrurile vor ieși prost”.

Ilie Bolojan a dat ca exemplu legea care vizează interzicerea păcănelelor și cum poate fi aplicată într-un context al descentralizării administrației publice:

„Gândiți-vă la ce înseamnă păcănelele din România. Ani de zile am acceptat magazinele de etnobotanice, au devenit o problemă. Am acceptat păcănelele, dezvoltarea lor au generat probleme și astăzi am degenerat cu aceste extensii în consumul de droguri. Cred că anul trecut s-a dat o reglementare prin care se interzice funcționarea păcănelelor în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori, dar chiar dacă s-ar respecta, populația României în majoritate locuiește în marile orașe, deci am rezolvat problema parțial. Atunci ce ar însemna să ai o lege care să vină cu completări în care se spune cât se poate de clar ca autoritățile locale au dreptul, așa cum ar trebui să fie, să reglementeze zone dedicate acestor activități, insule. Atunci dacă ai o zonă de recreere, o stațiune unde oamenii vor să se distreze, e dreptul lor să își consume banii cum doresc, acolo spațiile vor fi mai mari. Dar dacă ai o zonă care în urma consultării populației comunitatea nu dorește să existe aceste magazine prin această competență nu vor funcționa în acele orașe mai mari sau mai mici. Dacă vrei să reglezi intensitatea funcționării lor într-o anumită zonă, câte funcționează în cartierul Berceni, ca să dau un exemplu, îi dai dreptul autorității să stabilească o taxă specială și din valoarea taxei speciale reglezi automat dacă sunt 10 sunt 100. În felul acesta face bani și autoritatea locală și avem mai puțini oameni care își consumă economiile și își distrug familiile. Acesta este de exemplu un caz de descentraliare”.

Reorganizarea loclităților

Ilie Bolojan pledează pentru reorganizarea localităților sau pentru adaptarea organigramelor la nivelul primăriilor în vederea reducerii cheltuielilor:

„De la a menține autoritățile locale ca și asistate în jurul consiliilor județene și a Guvernului, cred că trebuie să le transformăm în puncte de dezvoltare, pentru că o țară nu se schimbă din București, ci se schimbă din miile de comunităi pe care le avem și un efot colectiv punct cu punct în fiecare localitate.

Pentru a crește eficiența administrației locale pentru că și acolo e loc de mai bine, avem două posibilități: sau să facem reorganizarea, mai puține localități, sau să menținem actualele structuri dar cu cheltuieli mult mai mici, organigrame adaptate. Nu cred că la o comună cu 1.000 de locuitori primarul trebuie să aibă doi consilieri personali sau viceprimarul un consilier personal”.