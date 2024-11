PNL a aprobat planul de reforme. Ilie Bolojan: Are la bază reforma clasei politice. Apoi, reforma statului. De asemenea, proiecte pentru economie și dezvoltare și stabilirea unor reguli bune pentru o țară de încredere (VIDEO)

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii au aprobat planul de reforme „pe care PNL și-l asumă prin grupurile parlamentare care vor activa în Parlament din mandatul următor”.

Ilie Bolojan, despre planul de reforme

Planul a fost aprobat în ședința de joi.

„Am încheiat acum câteva minute o ședință a Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal în care, la propunerea conducerii partidului, am aprobat acest plan de reforme pe care PNL și-l asumă prin grupurile parlamentare care vor activa în Parlament din mandatul următor. El are la bază reforma clasei politice, pentru că fără autoritate lumea politică nu are cum să facă reforma statului. Apoi, reforma statului. De asemenea, proiecte pentru economie și dezvoltare și, nu în ultimul rând, stabilirea unor reguli bune pentru o țară de încredere”, a declarat noul lider al liberalilor.

Ilie Bolojan a prezentat câteva dintre măsurile propuse de PNL pentru reforma clasei politice:

Reducerea numărului de parlamentari la 300, ținând cont și de reprezentarea minorităților;

Reducerea subvenției pentru partidele politice între anii electorali;

Limitarea cheltuielilor de campanie și în costuri per vot și stabilirea unui plafon în acest sens;

Reducerea cheltuielilor administrative pentru demnitari, cabinete, vile de protocol ș.a.m.d.;

În interiorul PNL ne asumăm ca toate promovările să se bazeze pe rezultate și pe profesionalism.

Ce a spus despre reforma statului

„După ce lumea politică va face aceste lucruri și va arăta că într-adevăr a înțeles de ce românii au votat într-un anume fel, e nevoie să se facă și reforma statului. În sensul acesta, sunt trei pachete de reformă: reforma administrației centrale, prin reducerea numărului de ministere și de agenții, comasarea unor servicii deconcentrate (…), reducerea numărului de secretari de stat cu cel puțin 50%, audit de eficiență pentru fiecare autoritate centrală și pentru companiile de stat cu multe probleme, în primele șase luni ale anului viitor, și în mod evident eliminarea sinecurilor”, a mai declarat Ilie Bolojan.