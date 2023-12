Premierul Marcel Ciolacu, despre creșterea controbuției la pilonul doi de pensii: „Nu poți să păcălești Comisia, să treci un jalon și peste două luni să te răzgândești”

Premierul Marcel Ciolacu a oferit luni noi detalii despre creșterea contribuției la pilonul 2 de pensii, precizând că este un jalon asumat în PNRR:

„Ne-am asumat un jalon. De asta sunt supărat și cineva dorește întotdeauna niște știri false. Dacă eu nu aș mări pilonul 2 cum și-ar asumat statul român prin jalon și l-a asumat această coaliție, domnul prim-ministru era Nicolae Ciucă, ne-am asumat această creștere, era jalon prins în PNRR, dacă eu nu îndeplinesc acest jalon, atunci Comisia vine și oprește acești bani.

Eu am un jalon pe care mi l-am asumat, împreună cu Nicolae Ciucă. Eu cu domnul Nicolae Ciucă nu am discutat vreodată să nu îndeplinim un anumit jalon.

Nu poți să păcălești Comisia, să treci un jalon și peste două luni să te răzgândești, să amâni jalonul și apoi să îl schimbi. Comisia îți va opri banii pentru acea reformă”.

Premierul a mai spus că vineri va fi depusă cererea de plată numărul 3: „Deci am finalizat negocierea PNRR-ului, nu mai avem 9,4%, am terminat Legea pensiilor, am introdus REPowerEU aproape 1,2 miliarde de euro vor fi vouchere către populație în primul și în primul rând în zona rurală. Și mai aveam de încheiat eu ca și prim-ministru cererea de plată numărul 3 care se va depune vineri. Normal că pe urmă vom intra pe procedura de negociere pentru fiecare jalon. Probleme mai substanțiale la cererea de plate numărul 3 sunt la jalonul 206 la microîntreprinderi dar vom negocia, vom vedea ce măsuri se vor lua la buget și sper ca negocierile pe urmă să le negociem”.