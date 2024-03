Primarii și șefii de consilii județene primesc 5% în plus la salarii, deși demnitarii trebuiau excluși de la majorare. Cum explică ministrul Dezvoltării și purtătorul de cuvânt al PNL

Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscal-bugetare de aplicat de la 1 ianuarie 2024 prevede o cu 5% pentru primari și președinții de consilii județene. Asta deși decizia inițială fusese ca demnitarii să nu beneficieze de majorarea salarială. PNL-iștii argumentează schimbarea prin nivelul de salarizare în administrația publică locală, precum și prin faptul că primarii sunt „oarecum” asimilați corpului funcționarilor, nu demnitarilor.

Ce spune Stroe (PNL) despre creșterea de salarii pentru primari

„S-au eliminat toţi cei care deţin înalte demnităţi publice, zona vizibilă, care probabil a generat şi indignare sau îngrijorare. Tot ce înseamnă parlamentari, miniştri, secretari de stat sunt eliminaţi din această creştere”, a declarat Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, potrivit

El a mai precizat că primarii și șefii de CJ-uri sunt „asimilaţi oarecum Corpului funcţionarului public din România” şi că „în mod evident există o aşteptare, cel puţin din partea lor, în raport cu creşterea veniturilor”.

Stroe a respins apoi că primarilor li se măresc salariile pentru că vine un an cu patru rânduri de alegeri, iar aceștia trebuie stimulați să se implice și în restul campniilor, nu doar la cele locale: „Influenţa sau interesul politic n-are legătură cu sistemul de salarizare din administraţia publică. Nicidecum”.

Ce spune ministrul Dezvoltării despre salariile primarilor

La rândul său, Adrian Veștea (PNL), ministrul Dezvoltării, a explicat decizia astfel: „Cred că aţi putea să întrebaţi şi să faceţi comparaţii şi la nivelul primarilor, fără a fi eu părtinitor, am auzit voci din partea primarilor care susţin că au salariul cât o învăţătoare, sincer”.

Potrivit , întrebat cum vede el această comparație, Veștea a răspuns: „Mai mic decât o învăţătoare am spus. Sunt administraţii publice care derulează în decursul unui an bugetar foarte multe proiecte pe fonduri europene. V-am spus generic, am auzit”.