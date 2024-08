Radu Miruță, despre vizita lui Klaus Iohannis la Strasbourg: Avem o primă veste bună, faptul că am aflat coordonatele de localizare a domnului Președinte (VIDEO)

Deputatul USR Radu Miruță l-a ironizat pe Klaus Iohannis, miercuri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și a spus că „prima veste bună” este că „am aflat coordonatele de localizare a domnului Președinte, că am aflat despre dumnealui pe unde este”.

Radu Miruță, ironii la adresa lui Klaus Iohannis

„Știți diferența asta între vise și visuri, unele le visezi noaptea și altele ți le propui tu ca aspirații. A durat o zi, două visul domnului Iohannis, pentru că nu s-a potrivit sub nicio formă. Știm că domnul Iohannis n-aduce niciun bagaj electoral semnificativ care să conteze în noul context al alegerii Comisiei Europene. Cu privire la vizita de astăzi, sigur, avem o primă veste bună, faptul că am aflat coordonatele de localizare a domnului Președinte, că am aflat despre dumnealui pe unde este”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță: Klaus Iohannis ar trebui să ne spună unde este România în deciziile europene

„Însăși cum se numește programul de astăzi, cu „This is Europe”, și întrebarea de bun simț ar trebui să fie «Where is Romania?», adică se întâmplă niște lucruri la nivel european, se schimbă polii de putere, se schimbă filosofia poate a Green Deal, poate a Politicii Agricole, unde e România în povestea asta? Cât de mult contează România? Cum influențează România?”, a continuat deputatul USR.

„Eu sunt în Parlament și adesea aud în Parlament explicații, «trebuie să votăm asta pentru că așa s-a decis la Comisia Europeană și trebuie să transpunem regulamentul ăsta, trebuie să adoptăm decizia aceasta», însă nu pică de undeva din cer. România are participare semnificativă la masa unde se iau deciziile acestea”, a adăugat Radu Miruță.

„România este a cincea, a șasea țară ca populație din Uniunea Europeană. România ar trebui să fie foarte interesată pe zona de agricultură, are printre cele mai fertile terenuri. România are zonă de energie care poate influența piața europeană. Unde este România, ar trebui să ne spună președintele Iohannis, în deciziile acestea? Cât de jucătoare este România? Cum influențează România? Cum reușim noi, dacă vreți, în limbajul administrativ, influențarea condițiilor din caietul de sarcini astfel încât, după ce se decide la nivel european, noi să avem niște beneficii asociate contextului din România? Sunt niște întrebări care nu au răspuns”, a mai spus parlamentarul de opoziție.