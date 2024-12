Radu Miruță (USR): Convingerea mea despre Nicușor Dan e că e un om bun și un politician valoros. Dacă un astfel de om decide să candideze pentru binele României e un lucru bun (VIDEO)

Deputatul USR, , a comentat în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, anunțul candidaturii lui , la alegerile prezidențiale.

Radu Miruță a exprimat convingerea că Nicușor Dan este un om bun și un politician valoros.

El a subliniat că, dacă Nicușor Dan decide să candideze pentru binele României, acest lucru este pozitiv.

„Are un profil care îndeplinește multe criterii, însă, USR, în momentul ăsta, are candidat pe Elena Lasconi”

Miruță a mai menționat că Nicușor Dan este un actor important în ecuația politică și are un profil care îndeplinește multe criterii necesare pentru a fi un candidat viabil.

“Convingerea mea despre Nicușor Dan este că e un om bun și un politician valoros. Și dacă un astfel de om decide să candideze pentru binele României, e un lucru bun. Pe de altă parte, sigur, noi l-am susținut pe Nicușor Dan și în 2020, și poate mai mult în 2024, că atunci l-am susținut doar noi, nu și PNL, pentru Primăria Capitalei.

Noi vom sta de vorbă și cu Nicușor Dan. E un candidat de care nu poți să întorci capul, că n-ar exista. Să vedem ce are de gând cu această candidatură, care e planul lui pentru candidatura la alegerile prezidențiale. Vom face lucrurile astea. Până în momentul ăsta, Nicușor Dan nu a luat legătura cu Biroul Național al USR pentru a ne întreba, a ne spune, a ne anunța despre candidatura domniei sale.

E un actor important în această ecuație, are foarte multe voturi în spate, are un profil, din punctul meu de vedere, care îndeplinește multe criterii, însă, în același timp, USR, în momentul ăsta, are candidat pe Elena Lasconi și Elena Lasconi a adus 1.700.000 de voturi pe masă. Despre niște voturi potențiale aduse într-un alt context versus niște voturi garantat numerate, identificate e o situație pe care o vom analiza în perioada următoare.

Nu putem să ne prefacem că USR a avut un rezultat prost la alegerile prezidențiale.

(…) Și aici e un aspect. Noi nu știm încă când vor avea loc aceste alegeri.

Deocamdată, nu a fost stabilita data alegerilor. Ce e acuma, nu știm cum va fi peste o jumătate de an sau peste 3 luni, cum ce a fost acum 2 săptămâni nu mai este astăzi. Haideți să vedem întâi calendarul acestor alegeri, haideți să vedem întâi cum va arăta acest guvern, pentru că noi am intrat la aceste discuții cu bună-credință, cu scopul de a face niște reforme și vedem că PSD, PNL se încurcă în cifre, le ascund pe sub masă”.