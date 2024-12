Radu Miruță (USR), reacție la mesajul lui Iohannis transmis de Anul Nou: Președintele vorbește de solidaritate și de un popor greu încercat, însă, ca șef al statului, nu coordonează clarificarea situației care a generat anularea acestor alegeri (VIDEO)

Deputatul USR, , a comentat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, transmis de președintele Klaus Iohannis, de Anul Nou.

Miruță consideră că mesajele președintelui sunt rupte de realitate și nu reflectă nevoile cetățenilor.

El a criticat faptul că, în timp ce clasa politică cere solidaritate, aceasta nu se consultă cu cetățenii atunci când ia măsuri care afectează negativ afacerile și pensionarii din România. Miruță a menționat că salariile bugetarilor au crescut semnificativ, în timp ce se discută despre tăierea sporurilor și neplata orelor suplimentare.

„În loc să vedem cu adevărat că au înțeles mesajul, avem din nou același președinte Iohannis, din nou același premier Ciolacu, aceeași coaliție la guvernare”

De asemenea, el a exprimat îngrijorarea că anularea alegerilor prezidențiale a fost un eveniment fără precedent în Uniunea Europeană și l-a criticat pe Klaus Iohannis pentru faptul că, fiind șef al statului, nu coordonează clarificarea situației care a generat anularea alegerilor prezidențiale.

“Pentru mine, ca cetățean, e de-a dreptul deranjantă o astfel de sugestie a președintelui Iohannis.

În primul rând, clasa politică cere solidaritate cu cei cărora le crește taxele, în timp ce clasei politice nu-i dispare niciun beneficiu.

În al doilea rând, președintele României vorbește de solidaritate și de un popor greu încercat, însă, ca șef al statului, nu coordonează clarificarea situației care a generat anularea acestor alegeri. Statul roman a anulat niște alegeri prezidențiale în timpul desfășurării acestora pentru niște informații pe care statul român le avea înainte ca aceste alegeri să înceapă. Și ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, acum vin și spun mai tragem o fisă, fără să clarifice ce măsuri au fost luate între timp, pentru că în lipsa unor astfel de clarificări, care ar trebui să sune așa cum consideră instituțiile statului convingător, oameni buni, am fost sub un atac statal strain, intervenții rusești în amestecul intern al țării, am anulat aceste alegeri, dar, de atunci până acum, am schimbat ceva, astfel încât vă chemăm cu încredere din nou la vot.

Altfel, mie mi se pare doar o apreciere personală că aceste mesaje sunt rupte de realitatea din România și astfel de mesaje sunt cele care cresc punctele celor împotriva cărora clasa politică pro-europeană, să zicem, ar vrea să manifeste. Pentru că asta a fost terenul fertil pe care a crescut valul ăsta izolaționist, Călin Georgescu și cine mai este în echipa lui, pentru că politicienii cu adevărat au abandonat nevoile reale ale oamenilor și în loc să vedem cu adevărat că au înțeles mesajul, avem din nou același președinte Iohannis, din nou același premier Ciolacu, aceeași coaliție la guvernare și după alegeri, după ce ar fi trebuit să se învețe lecția și, colac peste pupăză, ne rânjesc când în nas celor care plătim taxe în România, pentru că ne-au chemat la niște alegeri parlamentare pe un program de guvernare, care avea scris, așa, cu litere groase, că nu vor crește nicio taxă, au luat ce voturi au luat și acum întorc pagina cu susul în jos și fac exact invers de cele pe care le-au spus înainte să obțină aceste voturi. Asta este o bătaie de joc și este o răcire și mai agresivă a relației între PSD, PNL, Iohannis și cetățenii României”.