Rareș Bogdan: Am fost șocat de poziția Elenei Lasconi. Să-l introduci pe Adrian Zuckerman în această ciorbă mioritică mi se pare o greșeală (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a negat că lideri liberali ar fi sunat-o pe Elena Lasconi, președinta USR, pentru a o determina să se retragă din cursa prezidențială. El a estimat ca fiind o eroare faptul că USR politică internă pe Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA în România, în condițiile în care acesta e republican, prieten cu Donald Trump, care tocmai a recâștigat președinția Statelor Unite.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu, în contextul în care Cristian Seidler, șeful de campanie prezidențială al USR, a afirmat joi, pentru G4Media, că „Elena Lasconi a fost căutată de Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA în România, om de afaceri apropiat de PNL. Elena Lasconi a fost invitată într-un complex de lux, cunoscut bine anumitor lideri liberali la o discuție, împreună cu candidatul PNL. A refuzat, foarte firesc”.

Rareș Bogdan: Nu înțeleg de ce USR l-a amestecat pe Zuckerman în ciorba mioritică

„Trebuie să recunosc că am fost șocat de , care cred că în momentul ăsta e sub o presiune uriașă. O campanie electorală înseamnă o presiune fantastică pentru un lider și probabil dna Lasconi nici nu cred că a fost sfătuită de cineva, de consultantul dânsei, Bob Wickers – care, culmea, e republican american – sau de către vreun lider USR. Nu cred, cunoscându-i pe acești oameni, că au putut s-o sfătuiască pe dna Lasconi să iasă cu un atac la un fost ambasador republican la o săptămînă după ce au câștigat la Washington președinția Americii republicanii cu un candidat, Donald Trump, care e într-o prietenie cu fostul ambasador Adrian Zuckerman.

Deci să-l introduci pe Adrian Zuckerman în această ecuație, în această ciorbă mioritică mi se pare o greșeală. Nu știu de ce a făcut acest lucru dna Lasconi, mai ales că înțeleg că dnul Zuckerman nici nu are numărul de telefon al dnei Lasconi și de sâmbătă domnia sa e la Mar-a-Lago, deci nu e în România.

Din partea PNL, niciun lider… Eu am vorbit și niciunul nu a vobit cu dna Lasconi”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

De ce e sigur Rareș Bogdan că Nicolae Ciucă va ajunge în finala prezidențială

Rareș Bogdan s-a arătat apoi convins că forța partidului îl va împinge pe Nicolae Ciucă în turul 2 al prezidențialelor: „Noi ne bazăm pe forța extraordinară… Pe de-o parte, pe profilul candidatului, pe de altă parte, pe forța extraordinară a PNL, care are 1.164 de primari, 12.900 de consilieri locali, 550 de consilieri județeni și 293.000 de membri. Forța acestui partid, care a adus 3 milioane de voturi pentru aleșii noștri acum șase luni, 2,4 de milioane la votul politic, nu are cum să nu aducă 1,6 – 1,7 milioane de voturi, suficiente ca candidatul nostru să ajungă în turul 2, unde se va înfrunta foarte probabil cu dl Ciolacu”.