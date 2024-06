Rareș Bogdan, despre cursa pentru șefia NATO: Exista susținere pentru Mark Rutte, până a existat contracandidat. Sunt absolut convins că pe biroul lui Klaus Iohannis există lista cu țările care îl vor susține (VIDEO)

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL și lider al delegației române din PNL, a vorbit despre cursa pentru obținerea postului de secretar general al NATO, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și s-a arătat „absolut convins că pe biroul” președintelui Klaus Iohannis „există lista cu țările care o să îi dea susținerea” pentru că altfel nu și-ar fi anunțat .

Rareș Bogdan (PNL), pe B1 TV, despre cursa pentru șefia NATO

Întrebat despre susținerea de care s-ar bucura premierul olandez, eurodeputatul român a spus: „Exista susținere pentru premierul Rutte, până a existat contracandidat”.

„În momentul când există contracandidat, sunt absolut convins că experiența pe care o are președintele Iohannis la nivelul Consiliului European, forța pe care o are EPP la nivelul Consiliului, plus faptul că România a fost singura țară de la granița cu Ucraina care de la începutul războiului nu a făcut un pas în lateral, nu s-a comportat asemeni Ungariei sau Slovaciei, n-a blocat fluxurile economice sau umanitare dinspre Europa spre Ucraina sau dinspre Ucraina spre Europa, de asemenea, n-a procedat ca Polonia, care, chiar dacă este o țară aproape dublă ca România și joacă în aceeași alianță, vedeți că în ultimele trei luni a avut patru momente succesive, ba cu fermierii, ba cu transportatorii, când a blocat toate granițele și n-a funcționat niciun fel de flux dinspre Ucraina spre Occident și nici dinspre Occident spre Ucraina, ceea ce România n-a făcut niciodată, deci, din punct de vedere al comportamentului pe Ucraina, România a fost absolut impecabilă și acest lucru i se datorează într-o mare măsură președintelui Iohannis”, a continuat Rareș Bogdan.

El a enumerat ca argumente și alocarea de 2,5% din PIB pentru cheltuielile cu Apărarea, precum și „experiența internațională indubitabilă” a lui Klaus Iohannis, dar și „echilibrul de care a dat dovadă”.

Rareș Bogdan: Sunt absolut convins că pe biroul lui Klaus Iohannis există lista cu țările care îl vor susține

„România ar trebui să obțină această poziție. N-ar avea nicio problemă s-o obțină datorită a ceea ce reprezintă România astăzi în structura nord-atlantică și datorită profilului pe care domnia sa îl are, de incontestabil pro-atlantist și pro-european. Cine îl susține pe președintele Iohannis, nu sunt consilierul domniei sale nici de securitate, nici de politică externă, domnul Bologan, nu sunt nici purtătorul de cuvânt al Palatului Cotroceni, sunt absolut convins însă că pe biroul domnului Președinte există lista cu țările care o să îi dea susținerea pentru că altfel n-ar fi făcut această mișcare”, a mai spus Rareș Bogdan.