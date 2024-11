Rareș Bogdan, despre Ilie Bolojan, propunerea PNL pentru funcția de premier: Faptul că este nominalizat fie de către Lasconi, fie de Geoană sau intră în discuțiile pe proiecția de viitor a guvernului, pentru noi este onorabil (VIDEO)

Europarlamentarul , prim-vicepreședinte PNL, a discutat în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu, despre , propunerea PNL pentru funcția de premier, subliniind evoluția pozitivă a orașului Oradea în ultimii 10 ani, care se leagă de numele lui Bolojan. El a menționat că Oradea a avut o dezvoltare spectaculoasă din punct de vedere investițional, având multe pasaje subterane și un centru refăcut spectaculos. Rareș Bogdan a subliniat că nominalizarea lui Bolojan este onorabilă și a evidențiat calitățile de lider ale acestuia, menționând că a vorbit ca un adevărat premier.

De asemenea, Rareș Bogdan a discutat despre viitorul politic al PNL, menționând că este important să se mobilizeze activul partidului și că trebuie să se aleagă o conducere în urma alegerilor.

“Oradea este unul dintre orașele care au avut cea mai spectaculoasă evoluție din punct de vedere investițional, din ultimii 10 ani, și acest lucru se leagă de numele domnului Bolojan. Este un oraș important, în primele 10-12 orașe ale României, este orașul care, după București, are cele mai multe pasaje subterane, spre exemplu. Are un centru refăcut absolut spectaculos, are investiții grozave în tot ceea ce înseamnă parcuri industriale și, de asemenea, este un oraș și un județ care poate fi dat exemplu pentru foarte multe alte zone ale României. Faptul că domnul Bolojan este nominalizat fie de către doamna Lasconi sau de către domnul Geoană sau intră în discuțiile pe proiecția de viitor a guvernului și a puterii politice din România sau administrative pentru noi este onorabil.

Mă bucur că primarii noștri, cei 1150 de primari prezenți la Sinaia și leadership-ul partidului au îmbrățișat această propunere făcută de către domnul Florin Roman, colegul nostru. Și, de asemenea, domnul Bolojan a avut o prezentare de 14 minute extrem de directă, așa cum este domnia sa, extrem de clară, curajoasă, vizionară, a vorbit ca un adevărat premier. Eu am vorbit imediat după domnia sa, am fost ultimii 3 vorbitori, Ilie Bolojan, eu și Emil Boc, practic, am vorbit și am și explicat că vorbesc între un shadow prime minister și un fost prim ministru și sunt onorat de asta. Și am explicat câteva din atuurile pe care domnia sa le are. Faptul că dânsul n-a fost în politica mare, a fost membru al Biroului Permanent Național, a fost membru al Biroului Executiv, care, într-adevăr, s-a retras din poziția de prim vicepreședinte atunci când s-a concentrat exclusiv pe Oradea și Bihor și, în trecut, domnia sa a fost și secretar general al Partidului Național Liberal”.

Întrebat dacă Ilie Bolojan i-a acceptat oferta lui Nicolae Ciucă, să fie viitor premier, dacă liderul PNL ajunge președinte, Rareș Bogdan a răspuns:

“Să vă spun ceva. Sunt niște etape. Noi suntem oameni care nu vindem iluzii. Suntem oameni serioși, oameni aplicați.

Totul e aritmetică. Sigur că avem o etapă pe 24 în care ne dorim și sunt convins că domnul Ciucă va fi în turul 2. Asta înseamnă un scor pentru Partidul Național Liberal automat pe 1 decembrie de peste 25 %.

(..) Normal (n.r. că a acceptat), nu o făcea altfel. Domnia sa a vorbit ca un premier. Președintele Ciucă a vorbit de dânsul la fel. Tot leadership-ul, eu, Emil Boc, și ceilalți colegi”.

Chestionat și dacă Bolojan a acceptat să fie viitorul președinte al PNL, Rareș Bogdan a spus:

“Numai puțin, să nu ne grăbim. Prima dată să vedem cum va arăta ziua de 24, când Partidul Național Liberal trebuie să-și mobilizeze activul, militanții.

(…) Nu putem spune asta. Când domnul Nicolae Ciucă va merge la Cotroceni, Partidul Național Liberal automat, că nu poate să fie și în Modrogan, și la Cotroceni, trebuie să-și aleagă o conducere. În primă fază, statutul nostru spune că conducerea PNL trebuie să fie asigurată interimar de către unul dintre cei 3 prim-vicepreședinți sau de către Secretarul General sau la solicitarea BPN, poate fi un alt membru al BPN, nu neapărat cei 3 prim vicepreședinți sau Secretarul General, după care în 6 luni de zile se organizează Congres. Noi nu vrem să vorbim de ce se întâmplă post alegeri”.