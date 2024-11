Rareș Bogdan: La alegerile locale și cele europarlamentare marea surpriză pozitivă va fi PNL, care va face un scor electoral, care va fi peste 25%. Noi vrem să dăm încredere românilor (VIDEO)

Europarlamentarul , prim-vicepreședintele PNL, a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabi Mihai, unde a spus că va fi marea surpriză de la alegerile locale și cele europarlamentare și că va face un scor electoral, care va fi peste 25%.

„La alegerile locale și la alegerile europarlamentare marea surpriză pozitivă va fi PNL”

„Noi suntem un partid, care suntem cel mai vechi din Europa, de 148 de ani, avem 284.000 de membri.

Suntem partidul din România care am depus liste 95 % din totalul localităților din România, liste complete. Deci suntem partidul care am depus cele mai multe liste de consilieri locali și candidați. Avem candidați la primărie în peste 95 % din unitățile administrative. Spre comparație, trebuie să vă uitați la cei din USR și acoliții, care au sub 50 % și cei din AUR care au sub 30 %.

Asta înseamnă organizarea unui partid. Asta înseamnă forța pe care o au membrii și istoria sa. Asta înseamnă încrederea pe care un partid o dă. Acolo unde nu ai depus liste de consilieri și nu ai candidat la primărie, nu poți să aduni voturi.

Deci practic, Partidul Național Liberal, începând de azi noapte, de la ora 12:00, are un avantaj major legat de cele două forțe de opoziție. Și vreau să îi felicit pe toți liberalii care au muncit în această perioadă, care au adunat. Suntem partidul care a adunat cele mai multe semnături din România. Am adunat 1,5 milioane de semnături pentru listele de consilieri județeni și consilieri locali și 800.000 de semnături pentru listele de europarlamentare. Deci avem un total de 2,3 milioane de liste.

Gândiți-vă că partidele s-au chinuit să strângă 200.000 de semnături. Au fost partide descalificate, că n-au reușit să facă decât 180.000, 160.000, 192.000 de semnături, iar noi, în momentul în care cu președintele Ciucă și secretarul general, am dat la marțea dimineața ordinul de strângere de semnături, vineri, la ora 18:00, aveam la sediul partidului 800.000 de semnături. Au mai ajuns încă vreo 90.000, până duminică seara, pe care nu le-am folosit. Deci ca să vă dați seama ce forță are acest partid. Eu am spus, la alegerile locale și la alegerile europarlamentare marea surpriză pozitivă va fi Partidul Național Liberal, care va face un scor electoral, care va fi peste 25 %. Acum, gândiți-vă că ne batem pentru primul loc cu cei din PSD. Noi avem 27 %, astăzi, PSD are 29 %, dar forța noastră organizatorică este uriașă”.

„Noi nu ne batem cu PSD”

Rareș Bogdan a ținut să precizeze că PNL nu se bate cu PSD, ci vor doar să dea încredere românilor că „PNL este forța stabilității, a dezvoltării și a progresului României”.

„Noi nu ne batem cu PSD. Noi vrem să dăm încredere românilor că Partidul Național Liberal este forța stabilității, a dezvoltării și a progresului României, cum a fost de la înființarea sa până astăzi. Noi am făcut marile reforme ale României și după ’90 și între cele două războaie, și după și după Mica Unire tot noi am făcut marile reforme, tot noi le vom face și acum”.