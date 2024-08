Rareș Bogdan: Și în acest an, partidele extremiste vor face un scor cu mult sub așteptările inclusiv ale analiștilor și sociologilor. Deja se vede degringolada în care sunt (VIDEO)

Europarlamentarul , prim-vicepreședintele PNL, a vorbit în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabi Mihai, despre alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Și în acest an, partidele extremiste vor face un scor cu mult sub așteptările inclusiv ale analiștilor și sociologilor”

a fost întrebat dacă ar putea pune Diana Șoșoacă piedici vreunuia dintre candidații pentru Primăria Generală a Capitalei, dat fiind faptul că BEC i-a admis candidatura.

“Românii sunt oameni extrem de raționali, de asta au respins extremismul, și în afară de perioada istorică a anilor ‘30, partidele extremiste, mai ales după 1990, nu au avut apetență și nu au avut un sol fertil în România. Veți vedea și acum că și în acest an partidele extremiste vor face un scor cu mult sub așteptările inclusiv ale analiștilor și sociologilor, de acum un an sau de acum 6 luni de zile. Deja se vede degringolada în care sunt.

La Primăria Generală a Capitalei se bat trei candidați. Scorul electoral al câștigătorului, din perspectiva mea, va fi sub 30 %. Acești trei candidați care se vor bate și va fi un scor sub 30 % pentru fiecare dintre ei, vor fi umăr la umăr, vor fi Gabriela Firea, Sebastian Burduja, Nicușor Dan. Dacă vă uitați în ultimele sondaje, deja Nicușor Dan nu mai are scorurile de 38, 40 și a căzut la 30 %, în momentul în care a intrat Sebastian Burduja în arenă.

De asemenea, Piedone nu mai există între primii 3, deja este căzut la sub 20% și veți vedea că va merge într-un scor de 8-12 % maxim, iar bătălia se va da între Nicușor Dan, Gabriela Firea și challenger-ul va fi Sebastian Burduja, care de departe are cea mai bună perspectivă deoarece este un tânăr foarte bine școlit, un om foarte serios, care vine cu un proiect real pentru București, un proiect real al Partidului Național Liberal”.

Rareș Bogdan, despre șansele lui Burduja la Primăria Capitalei

„Bazinul electoral al lui Cristian Popescu Piedone este limitat și vă spun că sondajele de astăzi sunt una. Alegerile sunt peste nu mai puțin de 40 de zile. În 40 de zile lucrurile se vor schimba.

Sebastian Burduja a intrat în arenă, joi seara, adică mai puțin de o săptămână are, în timp ce Piedone, de două luni de zile, e aproape singur pe teren. Nicușor Dan e singur pe teren de 4 ani și tot singur rămâne, pentru că nu a făcut nimic pentru București. Gabriela Firea a intrat cu o săptămână înainte și, de asemenea, și-a făcut campanie. Sebastian era plecat cu președintele României, ca ministru al Energiei, în Coreea de Sud.

Noi l-am sunat noaptea, cu președintele Ciucă, și l-am adus de urgență, pentru că am stabilit să fie candidatul Partidului Național Liberal la Primăria Generală. Veți vedea că el doar va crește de aici înainte, în timp ce ceilalți candidați, atât Nicușor Dan, cât și Piedone vor scădea”, a mai precizat europarlamentarul Rareș Bogdan.