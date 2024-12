Răzvan Munteanu: New Age, o ideologie ce nu este recunoscută de către biserica creștină / E un cocktail mult mai larg, dar principala noastră problemă ca societate este lipsa de gândire critică (VIDEO)

Principala noastră problemă ca societate este lipsa de gândire critică, a declarat Răzvan Munteanu, realizatorul emisiunii „Check media”, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru.

Răzvan Munteanu, pe B1 TV, despre ideologie New Age

Întrebat despre New Age, ideologia pe care este , Răzvan Munteanu a spus: „Cred că mai degrabă cei care merg către această direcție de New Age sunt legați de valorile creștine, dar nu fac deosebirea, de fapt, între ceea ce înseamnă creștinismul și valorile creștine cu ceea ce promovează de fapt New Age, care, prin definiția sa, New Age este o ideologie ce nu este recunoscută de către biserica creștină, și aici mă refer inclusiv la cea catolică, cât și la cea ortodoxă”.

„Cred că principalul element, sigur, dintr-un cocktail mult mai larg, principalul element care conduce către aceste crezuri este dat mai degrabă de capacitatea redusă a unei părți a populației din România, care nu are abilități de a gândi critic, de a gândi rațional, de a se informa”, a continuat Răzvan Munteanu.

Răzvan Munteanu: Principala noastră problemă, lipsa de gândire critică

„Să nu uităm că suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai redusă rată a oamenilor care citesc, a oamenilor care își diversifică sursele de informare, or din acest motiv foarte mulți oameni din România, inclusiv tineri, își culeg informațiile de pe rețele de socializare, consideră că adevărul se află acolo și, evident, dacă intrăm în acest cocktail mult mai larg, se îndepărtează de televiziunile sau de presa mainstream, pentru că, evident, vorbim de publicații soroșiste sau de publicații care sunt subordonate anumitor interese”, a adăugat Răzvan Munteanu.

„E un cocktail mult mai larg, dar principala noastră problemă ca societate, și aici trebuie să rezolvăm acest aspect pe termen mediu și lung, este lipsa de gândire critică, ce rezultă dintr-un sistem educațional care nu mai răspunde în momentul de față noilor provocări și noilor necesități ale secolului XXI”, a mai spus realizatorul emisiunii „Check media”.