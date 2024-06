Reacția unui englez care bea pălincă pentru prima dată: „Am crezut că o să mor” (VIDEO)

Un englez venit în vacanță în România a devenit viral pe internet după ce s-a filmat în timp ce gustă pentru prima dată din pălincă. Jake Payne a spus că băutura e foarte tare și că inițial a crezut c-o să moară de la ea. Apoi s-a simțit ca un dragon. Jake și soția lui, Nikki, au vitat România după ce au văzut reportaje despre țara noastră.

Reacția unui englez când bea pălincă

„ e a dracului de tare… Initial am crezut ca o sa mor, dar apoi m-am simtit ca un dragon! Daca nu ma credeti, puteti sa o intrebati pe sotia mea! Palinca este, cu siguranta, mai buna decat whisky”, a spus Jake Payne, originar din Birmingham.

notează că românii i-au lăsat o grămadă de comentarii, unii glumind că în Ardeal orice alcool sub 50 de grade e considerat băutură răcoritoare.

„Cred că n-o să mai pot să merg dacă o să beau pălincă mai tare de 50 de grade. Te iubim, Romania!”, a transmis și Nikki, soția lui.

România, prin ochii unui englez

Jake a vorbit pe larg despre țara noastră și a spus că sigur ne va vizita din nou: „Romania este extraordinara si este tare nedrept sa auzi uneori lucruri urate despre aceasta tara. Am vazut muntii vostri, ursii, castele uimitoare, Transfagarasanul si multe locuri cu adevarat superbe. Romanii sunt foarte primitori, , iar palinca este bautura barbatilor adevarati. Imediat dupa primul paharel am crezut ca o sa mor, dar apoi m-am simtit precum un dragon. Am avut o vacanta de vis si ma voi intoarce cu siguranta in Romania”.

Totdată, el a transmis un mesaj și românilor care au emigrat în Marea Britanie: „Îi salut calduros pe toti romanii din Marea Britanie, eu sunt un om de afaceri care munceste din greu in Birmingham si apreciez foarte mult romanii care lucreaza in UK, si in special pe cei din constructii, care fac o treaba grozava”.