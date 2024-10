Rezultatele alegerilor USR: Lista completă a membrilor Biroului Național

Comisia electorală a USR a confirmat rezultatele votului prin care a fost aleasă noua conducere executivă a partidului.

Membrii Biroului Național USR

Lista noii conduceri include nume cunoscute în politica românească, precum Clotilde Armand, Allen Coliban, Dominic Fritz, Stelian Ion, Radu Mihaiu, Ionuț Moșteanu, Claudiu Năsui, Cristina Prună și Vlad Voiculescu. În total, 24 de membri ai Biroului Național au fost aleși prin votul celor 600 de delegați participanți la congres.

Conform statutului USR, al 25-lea membru al Biroului Național este președintele partidului, ales printr-un vot electronic de către toți membrii. Președinta USR, Elena Lasconi, a subliniat angajamentul său față de reconstrucția partidului și de a aduce împreună voci reprezentative pentru a construi un viitor mai bun pentru România.

„Când am vorbit despre reconstrucția partidului, nu am aruncat vorbe în vânt. Eu am promis – și de asta mă țin – că voi aduce voci reprezentative din partid, alese democratic, la aceeași masă și vom arăta împreună că USR este singura speranță pentru o Românie care pare că s-a colorat toată în roșu. România merită un viitor bun și, împreună, o echipă USR unită și puternică poate să construiască acest viitor pentru țara noastră. Am încredere în colegii mei, am încredere în toți oamenii de bună-credință din țara asta care înțeleg că nu reconstruim un partid, ci o mișcare menită să ducă la bun sfârșit ce am început în 1989”, a afirmat Elena Lasconi.

Lista completă a membrilor Biroului Național al USR