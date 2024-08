Romașcanu: Când am ajutat PNL cu listele comune la europarlamentare era bine, acum nu mai suntem OK. Rareș Bogdan să consume meduzele până la capăt, că oricum în afară de dat din gură altceva nu face (VIDEO)

Senatorul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, le-a reproșat colegilor de coaliție din PNL că nu sunt parteneri serioși. Totuși, el s-a arătat încrezător că guvernarea va continua în actuala formulă, invocând din nou stabilitatea de care are nevoie România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Romașcanu (PSD) reproșează PNL-iștilor că nu se țin de cuvânt

„Sigur, suntem în precampanie electorală și lucrurile iau nuanța necesară de comunicare cu electoratul, dar ar fi păcat să ardem podurile pentru că niciodată să nu spunem ”niciodată”. Să vedem ce-o să decidă românii în decembrie legat de majoritatea în Parlament, dar totuși va trebui să putem să ne așezăm la masă. Dacă dăm cu ciocanul așa, e posibil să nu mai vrem să stăm de vorbă și asta ar fi un lucru rău pentru România în primul rând.

Noi am fost mereu la reacție, nu la originea niciunui conflict. (…) De când e Ciolacu premier vocile s-au ascuțit, oamenii au ieșit în stradă, e complicat de gestionat o asemenea chestiune cu parteneri de coaliție pe care-i prezumi corecți. Am avut acea chestiune cu alegerile în care ne-am dat cuvântul, am votat în organismele de conducere, acum dl Ciucă… Totuși, dacă spui de onoare, trebuie să dai dovadă că te ții de cuvând. . O să trecem și peste asta”, a declarat Lucian Romașcanu, amintind că PNL-iștii s-au răzgândit și n-au mai vrut ca prezidențialele să fie în septembrie, deși inițial așa și-au dat cuvântul.

Lucian Romașcanu, ironii la adresa lui Rareș Bogdan

Acesta a mai reproșat liberalilor că au dat numeroase legi prin care au afectat bugetul țării, lucru care, la rândul său, a afectat activitatea premierului Marcel Ciolacu.

„Eu știu exact că în primăvară, când am decis să avem liste comune (la europarlamentare), a fost un sprijin major pe care l-am dat PNL. Odată ce s-au suit în barcă și , n-a mai fost frumos, acum mâncăm meduze…”, a mai spus Romașcanu.

A fost o aluzie la o declarație recentă a liderului liberal Rareș Bogdan: „Da, am fost nevoiți să înghițim o meduză și să guvernăm împreună, pentru că odată cu războiul din Ucraina, Uniunea Europeană și NATO aveau nevoie de o graniță care să garanteze securitatea Europei. Ar fi fost un dezastru ca, în timp ce PNL susținea Ucraina, hoarda socialiștilor români să încerce blocarea ajutoarelor îndreptate către țara aflată în război”.

„Dl Rareș Bogdan dacă are în dietă meduze, să le consume până la capăt, că oricum în afară de dat din gură altceva nu face”, a mai replicat acum Romașcanu.

În ciuda acestor schimburi de replici, purtătorul de cuvânt al PSD s-a arătat încrezător că guvernarea cu PNL va continua.