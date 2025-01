Romașcanu: Sunt convins că, pe o restructurare a statului, vom găsi resursa necesară pentru indexarea pensiilor din septembrie. Prioritatea acum e ajutorul one off pentru pensionarii cu venituri mici (VIDEO)

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a vorbit miercuri, pentru B1 TV, despre ajutorul pe care-l vor primi pensionarii cu venituri mici, dar și despre șansele de a fi indexate pensiile cu rata inflației, în luna septembrie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Romașcanu, despre indexarea pensiilor

„Nu e o majorare în sine, e o . Acum, istoric vorbind și având în vedere și prioritățile pe care le-a avut mereu PSD, mereu când am guvernat aceste indexări au fost. Și au fost și creșteri pe lângă indexări.

Am avut anul trecut această recalculare, care a adus creșteri pentru peste 3,8 milioane de pensionari. Normal că ne dorim ca-n acest an, cel puțin din septembrie, de când a fost implementată Legea recalculării pensiilor, să avem o indexare.

Sigur că trebuie să ne uităm la buget înainte, dar sunt convins că pe o creștere de încasări, pe o restructurare a statului și eficientizare a costurilor statului, ceea ce probabil s-a discutat și azi, vom găsi resursa necesară pentru acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD.

Romașcanu: Acum, prioritatea este pentru pensionarii cu venituri mai mici

„Dar , pentru că cei cu pensii mici trebuie să beneficieze de acoperirea inflației, iar ce e legal și constituținal, indexarea, trebuie să se aplice la toate pensiile.

Acum, prioritatea este pentru cei cu venituri mai mici”, a mai declarat Lucian Romașcanu.

Social-democratul a precizat apoi că nu e în măsură să avanseze o dată sau o sumă pentru aceste ajutoare, dar „cred că o sumă minimă de 1.000 de lei pentru fiecare pensie mică e corectă; dacă vor fi resurse pentru mai mult, cu atât mai bine”.