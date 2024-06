Sebastian Burduja, despre „Revoluția turcoaz”: „În toată această campanie am dat bucureștenilor o alternativă” (VIDEO)

Candidatul PNL la Primăria Generală, Sebastian Burduja, așteaptă peste 2000 de bucureșteni, la evenimentul intitușat „Revoluția turcoaz”.

Într-o intervenție pentru B1 TV, Sebastian Burduja a precizat că prin acest eveniment a dorit să sublinieze faptul că bucureștenii au o alternativă la modul în care a fost administrată Capitala în ultimii 8 ani:

“Din punctul nostru de vedere, în toată această campanie am dat bucureștenilor o alternativă, nu ne-am împăcat că acest oraș este condamnat, să se miște între cumetrii, între risipa banului public și lentoare și lipsă de transparență, așa cum am constatat în ultimii opt ani de zile.

Am numit această mișcare Revoluția turcoaz, sunt foarte mulți oameni care au venit alături de noi, cred că suntem de departe, echipa care am stat cel mai mult în stradă printre bucureșteni și din acest punct de vedere eu consider că toți oamenii care au venit aici, care fac parte din această mișcare sunt câștigători și duminică vom putea să câștigăm și să recâștigăm Primăria Generală pentru bucureșteni”.