Sebastian Burduja explică de ce PNL a deblocat bugetul Capitalei: „Nu includea sumele pentru termoficare și transport public. Am corectat acest buget” (VIDEO)

Președintele PNL București, Sebastian Burduja, a declarat vineri în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, că bugetul Capitalei a fost votat în cele din urmă de consilierii liberali după ce au fost aduse amendamente care să prevadă și sumele necesare pentru termoficare și transportul public:

„Noi cei din PNL am spus de săptămâni bune că vrem un buget pentru bucureșteni. El nu includea sumele pentru termoficare și transport public, acestea au fost cele două mari probleme. Bugeta diverse evenimente care din punctul nostru de vedere nu erau altceva decât evenimente de campanie pe care Nicușor Dan și le pregătise. Prin amendamentele agreate împreună cu consilierii generali de la PSD am corectat acest buget și astăzi am reușit să deblocăm această situație și să votăm bugetul pentru Capitală”.

Sebastian Burduja a mai spus că deblocarea bugetului nu are legătură cu lansarea candidaturii medicului Cîrstoiu:

„Cele două lucruri nu au niciun fel de legătură. L-am văzut pe Nicușor Dan că după alegeri nu va conta Consliul, va conta primarul și se va crea majoritate automat în jurul primarului. Nimic mai fals! Există acum o altă majoritate în Consiliul General. Cred că este o majoritate care se va confirma și în urma alegerilor din 9 iunie și va fi foarte important ca viitorul primar general să se sprijine pe o majoritate. În București dacă nu ai și Consiliul nu poți să faci lucurri și nu poți să rezolvi problemele urgente ale bucureștenilor”.

Sebastian Burduja a explicat de ce PNL l-a susținut până acum pe Nicușor Dan:

„În 2020, Capitala avea nevoie de o schimbare, e o părere pe care mi-o mențin. Am încercat cu Nicușor Dan, i-am dat tot sprijinul, a avut trei ani și jmătate sprijinul necondițional al consilierilor generali PNL. Din păcate nu a livrat. Este o dezamăgire!”.

Sebastian Burduja a confirmat că PNL și PSD vor veni cu liste comune de candidați pentru Consiliul General:

„Aceasta este logica unui candiat comun să fie și cu o listă comună pentru Consiliul General tocmai pentru că nu ne gândim la momentul alegerilor ci și la momentul în care noul primar general va trebui să lucreze cu majoritatea din Consiliu pentru a-și implementa viziunea”.