Sebastian Burduja (PNL), pe B1 TV: Cer iertare bucureștenilor că am crezut în Clotilde Armand. Nu e o speranță, e încă o dezamăgire (VIDEO)

Sebastian Burduja, președintele PNL București, a cerut scuze bucureștenilor pentru că liberalii au susținut-o pe Clotilde Armand (USR) să câștige Primăria Sectorului 1, la precedentele alegeri locale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Sebastian Burduja, dezamăgit de Clotilde Armand

„Noi am ieșit, la câteva luni după alegeri, pentru că am încercat să avem un dialog cu primarul Sectorului 1 și ne-am dat seama că odată ajunsă pe scaunul de primar a uitat complet de orice fel de parteneriat pe care l-am avut în campanie.

Și ne-am asumat asumat greșeala asta, mi-am cerut iertare de o mie de ori public. Îmi cer iertare și în seara asta bucureștenilor că am crezut că poate fi altfel, că e o speranță, a fost doar și Clotilde Armand, și dl Nicușor Dan.

E adevărat, trebuia încheiată acea epocă a administrațiilor găunoase din 2020. Din păcate, cei care au luat locul nu au fost soluția corectă”, a declarat liderul PNL București.

Burduja, critici și pentru Nicușor Dan

În aceeași emisiune, Sebastian Burduja , primarul general al Capitalei care, de asemenea, a ajuns în funcție susținut în campanie de PNL. Burduja vrea acum să candideze el la Primăria Generală și spune că PNL și PSD ar trebui să aibă candidat comun pentru a-și maximiza șansele de a-l învinge pe Dan.

„Pentru noi, liberalii, și pentru mine Nicușor Dan e cea mai mare dezamăgire, pentru că noi am fost cei care am mers în stradă cu dânsul și le-am spus bucureștenilor că va fi altceva, după cum a promis. După 4 ani, din păcate, orașul arată chiar mai rău decât arăta la finalul Administrației Firea, ceea ce eu nu credeam că e posibil, dar iată că s-a întâmplat. A avut trei ani și ceva absolut toate ingredientele să reușească, a avut inclusiv sprijinul PNL în CGMB, deci nu are absolut nicio scuză pentru care n-a reușit să facă aproape nimic în oraș”, a mai susținut Sebastian Burduja, pentru B1 TV.