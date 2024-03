Burduja (PNL): Mi-am asumat o candidatură pentru Primăria Capitalei / PSD și PNL, două partide mature / Bucureștiul condus de Nicușor Dan arată mai rău decât pe timpul Gabrielei Firea. Un candidat comun PSD-PNL are cele mai mari șanse să-l bată (VIDEO)

Sebastian Burduja, președintele PNL București și ministrul Energiei, a vorbit duminică, pentru B1 TV, despre intenția sa de a candida pentru Primăria Generală a Capitalei.

El a spus că-și asumă o astfel de bătălie dificilă, dar e necesar ca PNL și PSD, două partide „mature”, să se pună de acord asupra unui candidat comun. Acest candidat trebuie să aibă forța de a-l învinge pe Nicușor Dan, din cauza căruia Bucureștiul e „blocat” de 4 ani, a mai spus Burduja.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Sebastian Burduja, despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Întrebat dacă e sau nu candidat la Primăria Capitalei, Burduja a răspuns: „Sunt președintele filialei București a PNL și când am primit încrederea unanimă a colegilor în Biroul Politic Național, mi-am asumat și o asemenea bătălie foarte complicată și o poziție în administrația locală foarte complicată, poate cea mai grea dintre toate. Să fii primar general într- în fiecare zi după anii aceștia nu e un lucru ușor”.

Întrebat dacă are și susținerea PNL în ansamblul său, el a răspuns: „Sunt convins și așa cum mă susțin colegii mei liberali și eu îi susțin pe ei și cred că e o idee corectă să evalueze foarte bine împreună cu PSD. Sunt cele două partide mature, care au stabilit că România are nevoie de o soluție corectă și la București, unde . Orașul e blocat de 4 ani din cauza lui Nicușor Dan. are cele mai mari șanse să-l bată”.

Burduja: Nicușor Dan, o dezamăgire

„Pentru noi, liberalii, și pentru mine Nicușor Dan e cea mai mare dezamăgire, pentru că noi am fost cei care am mers în stradă cu dânsul și le-am spus bucureștenilor că va fi altceva, după cum a promis. După 4 ani, din păcate, orașul arată chiar mai rău decât arăta la finalul Administrației Firea, ceea ce eu nu credeam că e posibil, dar iată că s-a întâmplat.

A avut trei ani și ceva absolut toate ingredientele să reușească, a avut inclusiv sprijinul PNL în CGMB, deci nu are absolut nicio scuză pentru care n-a reușit să facă aproape nimic în oraș, iar noi suntem primii responsabili să spunem bucureștenilor că ne-am asumat această decizie, am retras sprijinul, că ne-am dat seama că ori nu vrea să facă, ori nu e în stare, ori ambele. Oricare ar fi motivul, trebuie să plece acasă sau la catedra de matematică la Institut, unde am înțeles că și-a suspendat un post. Acolo e mai potrivit, nu face rău milioanelor de oameni”, a mai declarat Sebastian Burduja, pentru B1 TV.