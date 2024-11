Șoșoacă: Simion n-are atâta inteligență cât să fie spion / Ce face PSD acum e să-l propulseze în turul 2, pentru că Simion are relații cu PSD din 2020 (VIDEO)

Eurodeputata SOS România Diana Șoșoacă a declarat joi, pentru B1 TV, că există într-adevăr o înțelegere între PSD și AUR ca social-democratul Marcel Ciolacu să ajungă în finala prezidențială cu liderul AUR, George Simion. Despre acesta din urmă, Șoșoacă a mai spus că n-are față de președinte, că nu e citit, nu e civilizat și e misogin.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Șoșoacă: Simion trebuie să facă multă școală pentru a ajunge la nivelul meu

„PSD îl dorește pe dl Simion în turul 2, pentru că vor să reitereze acel scenariu Iohannis – Dăncilă. Deși dl Simion nu se ridică nici măcar la degetul mic al inteligenței dnei Dăncilă, indiferent cât de criticată a fost.

2. Nu poate exista comparație între mine și dl Simion, că dl Simion mai trebuie să facă multă școală, să învețe multă carte și să învețe să se comporte. De la până la momentul în care își bate joc de femei și acoperă e mult.

Pe mine nu (din cursa prezidențială) din cauză că aș avea legături cu Rusia, ci pentru că așa a comandat PSD împreună cu PNL și UDMR, că sunt judecătorii lor, iar CCR nu e instanță de judecată.

Dl Simion are mari probleme… Nu cred că are atâta inteligență cât să fie . Dânsul e mai mult cu pumnul, nu cu inteligența”, a declarat deputata SOS România.

Șoșoacă: Există o înțelegere PSD – AUR

„Ce face PSD acum e să-l propulseze pe Simion în turul 2, pentru că dl Simion are relații cu PSD din 2020, când s-a întâlnit cu dl Dîncu exact imediat după alegeri. Am fost și eu invitată și am refuzat, că eu n-am intrat în Parlament ca să fac înțelegeri cu PSD, ciuma roșie, împotriva căreia luptăm cu toții, această mișcare așa-zis social-demorată ce a distrus România de 35 de ani.

Dânsul (Simion), însă, s-a întâlnit cu dl Dâîncul, sunt poze în presă. Dl Dîncu e cel care era purtătorul de cuvânt al PSD în relația cu dl Simion. Toate voturile au fost pe aranjament între AUR și PSD și sunt și acum. Au fost parlamentari AUR care și-au dat demisia tocmai pentru că au fost aranjamente între AUR și PSD”, a mai afirmat Diana Șoșoacă, pentru B1 TV.