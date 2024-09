Ștefan Pălărie (USR), despre noua lege a pensiilor: O lege care, teoretic, ar trebui să curețe și să elimine inechitățile, lovește exact în persoanele vulnerabile (VIDEO)

Senatorul USR, , a lansat critici dure în ceea ce privește , în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV.

„O lege care, teoretic, ar trebui să curețe și să elimine inechitățile, lovește exact în persoanele vulnerabile”

Ștefan Pălărie a precizat că PSD și PNL au hotărât să treacă fulger, adică în 48 de ore, această lege, prin Parlament, după ce au pregătit-o la Guvern și la Ministerul Muncii.

“Eram în Parlament în momentul în care PSD și PNL au hotărât să o treacă fulger prin Parlament, după ce au pregătit-o, acolo, la Guvern și la Ministerul Muncii. Când spun fulger, să fim cât se poate de expliciți, înseamnă 48 de ore, înseamnă abuzuri de tipul comasării tuturor amendamentelor venite de la opoziție, exact cele care strigau nedreptățile create de această nouă lege 360 din 2023, înseamnă orice formă de eliminare a unei voci sau unui dialog real în Parlamentul României.

Asta făceau PSD și PNL. Eram acolo în Comisia de muncă, așa cum am fost și astăzi în Comisia de muncă, când, într-adevăr, PNL-ul, pentru că atunci când s-a săturat de PSD, se mai uită ce-a spus USR de-a lungul timpului și o spun pe o a doua voce. Ne-au spus ‘domnule, s-au creat niște nedreptăți’, iar astăzi au venit cu o nouă soluție prin care, de exemplu, mamelor să le fie recunoscută, dar mamelor care au avut mai ales mai mulți copii, să le fie recunoscută perioada de îngrijire a copilului ca o parte din stagiul de cotizație.

Aici au fost 2 lucruri care trebuie să fie spuse. Dacă întrebi Ministerul Muncii o să spună ‘nu putem să schimbăm nimic, nimic nu poate fi atins pentru că sunt reforme PNRR, ele sunt cu sfințenie, dacă am greșit, aia este. Mergem mai departe, să suporte cei care suferă’.

PNL-ul, care e tot partid la guvernare spune ‘nu e bine, hai să corectăm’. Asta am spus-o și noi, există o lege a USR-ului depusă din mai anul acesta, am tot împins, am tot solicitat, inclusiv pe perioada verii spunând, dragilor, noua lege a pensiilor este o bombă cu ceas. Pe 1 septembrie, când explodează ceea ce a făcut, evident, va crea niște nedreptăți pentru persoanele cu dizabilități, pentru nevăzători, pentru personalul din siderurgie, în meserii grele. De ce am spus-o atunci, o spunem și acum. Această formă de premiere a stagiilor lungi de cotizație, de contribuție, este incompatibilă fundamental cu meseriile dificile, cele care se fac sub vapori, cele care se fac sub pulberi, în care nu poți să ai o viață lungă, deci contribuție lungă și să îți faci și meseria respectivă.

Ori în momentul în care, într-adevăr, pe niște decizii de recalculare am văzut chiar astăzi, pentru că am avut o discuție tehnică cu reprezentanta Asociației persoanelor cu dizabilități și ne-a spus că au existat persoane cu dizabilități, care, la recalculare, de la 4000 și ceva de lei au ajuns la 1600. Asta înseamnă o înghețare, ca să definim, o înghețare de la indexare pentru un moment în viitor, pe care oamenii ăștia nu-l vor mai prinde în viață. Și atunci te întrebi, o lege care, teoretic, ar trebui să curețe și să elimine inechitățile și care când lovește, lovește exact în persoanele vulnerabile, cele mai vulnerabile”.