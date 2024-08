Stolojan: Coaliția PSD-PNL a eșuat din primul moment în care și-a propus să meargă cu un candidat comun la București, tratând Bucureștiul ca pe o comună (VIDEO)

Fostul lider liberal Theodor Stolojan a declarat marți, pentru B1 TV, că PSD și PNL au greșit într-o primă fază când au decis să aibă candidat comun la Primăria Capitalei, în loc să candideze separat, apoi au mai greșit o dată când l-au retras pe medicul Cătălin Cîrstoiu, răspunzând de o manieră nepotrivită acuzațiilor ce i-au fost aduse acestuia în spațiul public.

Stolojan a mai susținut că, în toată această perioadă, șansele lui Nicușor Dan de a fi reales au crescut, dar el speră în alegerea candidatului PNL Sebastian Burduja, pe care-l vede un tânăr profesionist.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Reacția lui Stolojan după ce PSD și PNL au renunțat la Cîrstoiu

„Bine era să fi plecat de la bun început cu candidați din partea fiecărui partid. Asta e logica competiției electorale la locale, unde comunitățile locale se uită foarte bine la om, ce anume în programele candidaților răspunde la nevoia lui, ca cetățean al comunității. Deci prima eroare, să zic așa, a fost când s-a decis ca în București să mergem în coaliție. Să nu uităm că, totuși, Bucureștiul e capitala, are cel mai mare venit pe cap de locuitor din România și nu numai, oameni care pot judeca singuri și lua o decizie.

A doua eroare , pentru că ce i se impută doctorului Cîrstoiu sunt două lucruri, unul care care a interzis managerilor de spitale să practice în alte instituții sau firme private actul medical contra plată, de exemplu, care e o prevedere absurdă. Acest lucru l-am învățat din conferința de presă a dlui doctor. E absurd să interzici oricărui doctor, chiar și cu funcție de ministru, să salveze oameni, să practice acte medicale oriunde e solicitat. Și această OUG, care încă nu a fost adoptată de Parlament, trebuia modificată într-o săptămână și eliminată absurditată conținută în ea.

A doua problemă a doctorului: trebuia dovedit că cu intenție au fost direcționați bolnavi din Spitalul Universitar către clinica privată. E cale lungă că a existat intenția clară a doctorului de a face acest lucru.

După părerea mea, e o eroare că se renunță acum la doctorul Cîrstoiu din două motive. 1. noi tot timpul am spus și mass-media a spus că vrea în politică oameni care au demonstrat că profesional au realizat ceva și aceasta e o garanție pentru o eventuală performanță bună în administrația publică.

Al doilea motiv e faptul că, din cauza întârzierii în care doctorul a lămurit niște probleme, sigur că , să zicem, de serviciu a întregii mass-medii și a partidelor de opoziție și a ajuns să fie cunoscut deja de toată țara. Cred că într-o lună, făcând corectura în OUG, doctorul Cîrstoiu putea să crească foarte mult în intenția de vot a bucureștenilor”, a declarat Stolojan.

Întrebat unde a eșuat coaliția sau dacă este acesta un eșec al coaliției, Theodor Stolojan a răspuns: „A eșuat din primul moment în care și-a propus să meargă cu candidat comun la București, tratând Bucureștiul ca pe o comună”.

Părerea lui Stolojan despre candidații la Primăria Capitalei

Întrebat care sunt, în opinia sa, șansele lui Sebastian Burduja (PNL) și șansele Gabrielei Firea (PSD) și cine va câștiga Primăria Capitalei, acesta a răspuns: „După părerea mea, sigur că au crescut șansele lui Nicușor Dan de a fi reales în condițiile date, că mai avem doar o lună și câteva zile până la alegeri. Sigur că vom fi cu toții în susținerea lui Burduja. Și bucureștenii vor avea de ales între un primar pe care-l cunosc deja, știu ce a făcut 4 ani, un candidat al PSD care nu trebuie să vă reamintesc ce a făcut, de exemplu a creat o ciupercăraie de întreprinderi subordonate municipiului București pentru a-i ajuta să facă un singur lucru, cred eu, să stabilească salarii foarte mari, ieșind de sub constrângerea salarizării pentru instituțiile publice finanțate direct din bugetele locale. Ciupercăraia pe care Nicușor Dan a încercat să-o restrângă și într-o anumită măsură a și reușit. Sau să aleagă un om tânăr, Burduja, cu o pregătire profesională impecală, cu o integritate care nu a fost știrbită de absolut nimic și care a demonstrat ca ministru că poate să-și îndeplinească atribuțiile cu responsabilitate. E un om târnăr, care a muncit în afara României, are o viziune bună despre ce înseamnă administrația, are o gândire despre București”.

De asemenea, referitor la Piedone, Stolojan a răspuns: „După unele știri de presă are numai 42 (procente în sondaje). Destul de puțin la cât de , putea chiar mai mult, să performeze mai bine. Cred că se rescrie întreaga competiție pentru București și sigur că ar fi interesant un sondaj peste 7 – 10 zile pentru a vedea efectele acestei restructurări a competiției”.