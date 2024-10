Cîrstoiu: „Nu sunt în incompatibilitate. Nu am avut relație contractuală cu o clinică privată. Eu nu am luat niciodată pacienți de la spitalul public să-i duc la cabinetul privat” / Acuzații la adresa USR (VIDEO)

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a respins categoric acuzațiile că s-ar afla în incompatibilitate. El a spus că tratează cancerele osoase, că e cineva în medicină și atunci e normal ca pacienții să-i mai ceară părerea. Cîrstoiu a insistat că nu a cerut și nu a luat bani și că nu a făcut consultații, ci doar și-a ajutat colegii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu.

Cum răspunde Cîrstoiu acuzațiilor de incompatibilitate

„Eu nu sunt în nicio stare de incompatibilitate. La modul real, nu sunt în incompatibilitate”, a insistat candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei.

La remarca moderatorului că sunt patru sesizări la ANI pe numele său, Cîrstoiu a spus: „foarte bine, până la urmă democrația asta înseamnă – pluralism de idei. Eu nu am avut nicio relație contractuală, remunerată sau neremunerată, cu o clinică privată”.

Când Alex Vlădescu i-a spus că, totuși, parafa sa apare pe o „scrisoare medicală”, acesta a explicat: „nu e o scrisoare medicală. Vreau să înțelegeți că această parafă e semnul competenței mele profesionale, semnul faptului că eu reprezint ceva în medicină, că sunt un nume”.

„Eu la Spitalul Unievrsitar nu operez așa, niște oase rupte, cum spun unii, eu mă ocup de o patologie aparte, de cancere osoase. E singura clinică din România care a ridicat partea asta de oncologie osoasă la un alt rang. Eu asta am construit în atâția ani. Faptul că am atâția pacienți, sunt zeci care vor părerea mea și uneori depășesc capacitatea mea fizică de a răspunde… Eu am consttruit echipe, echipele mele de la Spitalul Universitari, sunt oameni care știu și e firesc ca pacientul să aleagă unde merge”, a mai declarat Cătălin Cîrstoiu.

Cîrstoiu: Eu nu am luat niciodată pacienți de la spital să-i duc la cabinetul privat. Invers

El a dat apoi de înțeles că jurnaliștii HotNews care au publicat mesaje de WhatsApp în care pacienții ar fi fost direcționați de la spitalul de stat către clinica privată a familiei lui au dat numai o parte din discuții: „Medicul care vorbea nu era rezident, era un medic primar și spunea aș ”vă rog să vă gândiți pentru că dl profesor vă oferă tot sprijinul la Spitalul Universitar București. Deci aș vrea să nu mai trunchiem și să extragem fragmente din anumite mesaje. Medici aceștia au dreptul să consulte unde vor ei, la spital public și la clinică privată în timpul lor liber. Mai mult, pacientul nu e un pion pe care-l duci unde vrei tu. Pacientul alege unde vrea să meargă și-și asumăcă dacă merge la privat, plătește o taxă”.

„Eu nu am luat niciodată pacienți de la spital să-i duc la cabinetul privat. Invers.

Colegii mei au consultat acolo pacienți. Au fost dăți, și nu neg asta, când mi-au cerut expertiză că unele cazuri îi depășeau și i-am ajutat, că eu am jurat când terminat facultatea să ajut. Nu am încasat niciun ban, am făcut asta din devotamentul meu față de profesie, de omul în nevoie”, a continuat el.

Întrebat atunci cine a încasat banii, Cîrstoiu a răspuns: „Colegii mei care au făcut investigații acolo, au muncit”.

Cîrstoiu: „O modificare legislativă făcută în 2016 de Guvernul USR a creat un haos în sistemul de sănătate”

„O să vă spun de unde pornește treaba asta. Eu pot să am un hobby în timpul meu liber. Nu am timp liber… Dar dacă mi-aș face acest hobby, aș fi incompatibil pentru că o modificare legislativă făcută în 2016 de Guvernul USR a creat un haos în sistemul de sănătate. E o OUG care n-a fost niciodată votată de Parlament și care are nuanțe de neconstituționalitate, pentru că încalcă dreptul la timp liber și la odihnă.

Dar când am fost la un spital public din București ca să operez, să salvez un om care era pe masă, având eu soluția, eram în incompatibilitate? Da, după raționamentul ăsta. Când m-a chemat un coleg într-un spital privat să ofer o expertiză, fără să iau bani, și să operez că era o problemă urgentă? Nu.

Când la Hamburg am intrat să vizitez un spital mare, etalon și era un implant pe care eu îl folosisem, iar ei nu și i-am ajutat, atunci tot eram în incompatibilitate? Eu cred că nu!

Legea a indus un haos în sistemul sanitar, se aplică la toată lumea. E o OUG, nu o lege, o OUG pe care ministrul din vremea aia de la USR…

Eu nu am făcut consultații, eu mi-am ajutat colegii dacă mi-au cerut, mi-am ajutat pacienții dacă mi-au cerut”, a mai declarat Cătălin Cîrstoiu.

