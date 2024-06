Tomac: PMP a fost hărțuit cu scopul de a-l desființa, dar am rezistat pentru că ne mână în luptă dorința de a scăpa țara de pesedism / Un vot pentru PNL e un vot pentru PSD. Singura alianță de dreapta din România e ADU (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP și unul dintre liderii Alianței Dreapta Unită (ADU), a declarat, vineri, că ADU este singura alianță de dreapta din România și singura alternativă reală la PSD și PNL. Tomac a subliniat că PMP și ADU există azi, iar alianța va fi duminică pe toate cele cinci buletine de vot, în ciuda încercărilor PSDNL de a distruge pur și simplu Partidul Mișcarea Populară.

Tomac, despre încercările PSD-PNL de a distruge PMP

„În ultimele săptămâni, împreună cu președintele Cătălin Drulă și președintele Ludovic Orban, am vizitat fiecare județ, ne-am întâlnit cu zeci de mii de români și am discutat despre prezentul și viitorul României și peste tot am primit acest mesaj de încurajare: ”haideți, că se poate!”.

Alianța Dreapta Unită s-a născut din dorința de a exista o alternativă puternică la PSD și PNL. Timp de 2 ani, PMP a fost hărțuit cu scopul de a-l desființa și când am decis să ne alăturăm USR și împreună cu FD să constituim ADU, s-a declanșat un adevărat taifun împotriva unui partid cum e PMP. de la bugetul de stat, ne-au fost amenințați și racolați aleșii locali și, evident, oferte peste oferte de a opri acest proiect.

Noi am rezistat și vom rezista în continuare pentru că ceea ce ne mână pe noi în luptă e dorința de a scăpa România de pesedism”, a declarat liderul PMP.

Tomac: ADU e singura alternativă reală la PSD și PNL

„ADU e adevărata alternativă la pesedism și la tot ce înseamnă PSD și PNL. Ne bucurăm mult că am reușit să convingem zeci de mii de români să candideze sub sigla ADU, împotriva PSD și PNL, chiar dacă această putere toxică a încercat să ne elimine de pe buletinele de vot atunci când am depus, în martie, la BEC dosarul pentru înregistrarea ADU. La propunerea PSD, atunci am fost eliminați de pe buletinele de vot, dar noi am reușit să ne facem dreptate în justiție!

Așa că pe 9 iunie ne veți găsi pe toate cele 5 buletine de vot, unde vă invităm să ne acordați încrederea și votul duminică!

Știm foarte bine, cum știu milioane de români, că . Singura alianță de dreapta din România e Aliața Dreapta Unită”, a mai declarat Eugen Tomac.