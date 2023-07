Tomac (PMP): Pe Viktor Orban nu-l mai primește nimeni în Europa și s-a instalat la Tușnad, de unde dă lecții de antiromânism. Ciolacu trebuia să acționeze pentru a apăra demnitatea statului român (VIDEO)

Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a criticat susținut de premierul ungar Viktor Orban chiar în România, la Tușnad, dar și lipsa de reacție a premierului Marcel Ciolacu, președintele PSD, vizavi de acest discurs.

Tomac a remarcat faptul că Viktor Orban e complet izolat în Europa din cauza pozițiilor sale proruse, dar „s-a instalat la Tușnad, de unde dă lecții de antiromânism, ceea ce e inacceptabil”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan.

Eugen Tomac, reacție după discursul lui Viktor Orban de la Tușnad

„Orban nu ratează nicio ocazie să ne arate că disprețuiește România și aceste abordări revizioniste sunt dincolo de limită și Guvernul României avea obligația să iasă cu o reacție imediată. Nu le putem permite unor oameni ca Orban sau Tokes să vină să calce Constituția României în picioare, să spună tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu Europa zilelor noastre și cu atât mai mult să încerce ironic să arate cu degetul spre o chestie care e de interes vital pentru noi, cum e Spațiul Schengen.

Orban nu mai e primit niciunde în Europa pentru că, de când s-a declanșat războiul în Ucraina, s-a poziționat de parte alui Putin, așa că nu avem nicio așteptare în plus, doar că revoltă profund această abordare revizionistă, cu un caracter profund antiromânesc, ce nu face decât să întrețină o tensiune de care nu are nimeni nevoie.

Ce vrea să spună Orban cu aceste mesaje revizioniste? Transilvania e un ținut românesc cu o majoritate de populație românească și dacă prin absurd ne-am închipui că vreodată, ceea ce nu se va întâmpla, evident, niciodată, Transilvania ar face parte din statul ungar, păi am fi majoritari și în Ungaria, deci e o reorică depășită”, a declarat președintele PMP.

Eugen Tomac a criticat apoi lipsa de reacție a premierului Marcel Ciolacu, președintele PSD: „Premierul trebuia să acționeze nu pentru a-și apăra onoarea dumnealui, ci pentru a apăra demnitatea statului român, să-l pună la punct pe acest Orban care, repet, a devenit o fantoșă folosită de Putin în UE. Nu-l mai primește nimeni, nu are loc în Europa și s-a instalat la Tușnad, de unde dă lecții de antiromânism, ceea ce e inacceptabil”.

Ce a spus Viktor Orban în discursul de la Tușnad

„Anul acesta, MAE din România, din câte am înțeles, ne-a venit în ajutor și mi-a zis despre ce am voie să vorbesc, ce nu am voie și ce trebuie să evit. (…) Atragem atenția că din 1 iunie 2024 Consiliul UE va avea președinție maghiară și scopul nostru prioritar e să obținem statutul de Schengen pentru România”, a declarat premierul ungar, la Tușnad, precizând și că ei n-au spus că Ardealul și Ținutul Secuiesc sunt teritorii românești.

Viktor Orban l-a ironizat apoi pe Marcel Ciolacu, spunând: „România are un premier nou, la mulți ani, să fie sănătos, e al 20-lea premier român de când sunt prim-ministru. Poate la a 20-a încercare ne iese”. Numai că apoi i-a trimis o lui Ciolacu pentru pe care le-au avut la Bucureşti şi pentru că s-a asigurat că Școala de Vară a maghiarilor de la Băile Tușnad se va desfășura fără incidente.