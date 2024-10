Tudose s-a întâlnit cu Hrebenciuc la un restaurant de lângă sediul PSD / Becali declarase că Hrebenciuc l-a rugat să-l ajute pe Simion să ajungă în finala prezidențială (VIDEO)

Europarlamentarul Mihai Tudose, șeful Consiliului Național al PSD, s-a întâlnit cu Viorel Hrebenciuc, fosta eminență cenușie a partidului, la finalul lunii august, la un restaurant de lângă sediul PSD, un loc tradițional de întâlnire pentru liderii social-democrați, informează , care a și publicat mai multe fotografii.

Amintim că, recent, Gigi Becali a dezvăluit că Viorel Hrebenciuc i-a cerut acum o lună și jumătate sprijin pentru a-l duce pe George Simion, liderul AUR, în turul al doilea al prezidențialelor – un scenariu care l-ar avantaja pe Marcel Ciolacu, liderul PSD și candidatul partidului.

Ce a spus Tudose despre întâlnirea cu Hrebenciuc

Contactat de G4Media, Tudose a spus că a avut cu Hrebenciuc „o discuție privată, nu am discutat politică și despre partid”

Europarlamentarul a mai declarat că „a fost o întâlnire privată. A fost o întâlnire între doi oameni care au lucrat împreună multă vreme. Nu știam există o listă de oameni cu care am voie să mă întâlnesc și alții cu care nu am voie”.

Întrebat dacă a discutat cu Hrebenciuc despre modalități de a-l duce pe Simion în turul 2 al prezidențialelor, Tudose a răspuns: „Nu am discutat cu nimeni acest lucru. Nu am vorbit despre partid. Cine își imaginează ca se pot duce voturi în altă parte, habar nu are ce e pe lumea asta. Și oricum văd ca în toate sondajele Simion e pe locul 2, credeți că am vorbit noi cu toți oamenii ca să declare că îl votează pe Simion? Toate acuzele astea ale PNL și USR sunt din ciclul ”Hai sa vedem cum explicăm că pierdem alegerile””.

Viorel Hrebenciuc, în schimb, nu a vrut să comenteze informațiile.

Ce a declarat Becali. Reacții din PNL și PSD

Amintim că Gigi Becali a dezvăluit, marți, că Viorel Hrebenciuc l-a rugat să-l ajute pe George Simion, liderul AUR, să intre în turul 2 al prezidențialelor.

„Eu am vorbit si cu Hrebenciuc. Si mi-a zis: Mai nea Gigi, haide sa il bagam pe Simion in turul doi. Am zis bine, hai sa il bagam. A zis acum vreo luna jumate”, precizând că a avut discuții similare și cu Sebastian Ghiță.

În paralel, PNL-iștii au acuzat că PSD are un plan să transfere din voturi către AUR, astfel încât Ciolacu să ajungă cu Simion în finala prezidențială.

„𝐏𝐒𝐃 𝐚 𝐥𝐚𝐧𝐬𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭̗𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐞, 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 «𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐇𝐫𝐞𝐛𝐞𝐧𝐜𝐢𝐮𝐜», 𝐚𝐝𝐢𝐜𝐚̆ 𝐦𝐮𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐚 𝟏𝟎-𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐮𝐫𝐢/𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐒𝐢𝐦𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐞𝐭𝐚 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐮𝐥 𝐝𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐥 𝟐𝟎𝟎𝟎”, deputatul PNL Alexandru Muraru, pe Facebook.

La rândul său, Nicolae Ciucă, liderul PNL și candidatul partidului la prezidențiale, la un alt nivel: „Marcel Ciolacu a avut o acțiune de susținere a propriului său interes. Dorința de a intra cu George Simion în turul doi este și dorința Rusiei, pentru că intrarea lui Simion în turul doi înseamnă un AUR mai puternic”.

Marcel Ciolacu categoric acuzațiile: „Am văzut cu toții ieri anumiți politicieni disperați să își facă loc în turul 2 să inventeze scenarii iresponsabile despre cum Rusia va profita la alegerile prezidențiale din România. Vreau să fiu foarte clar, cât timp voi fi premier, nu va exista nicio imixtiune a Rusiei în procesul electoral de la noi”.

Cât despre transferul de voturi, Ciolacu „Dacă vreţi să discutăm despre toate tâmpeniile spuse în campanie, o să ne ia 10 ani să răspundem la ele”.

La rândul său, Mihai Tudose că Nicolae Ciucă a lansat aceste acuzații pentru că încearcă deja să-și justifice eșecul în alegeri.