USR vine cu un proiect de lege după cazul Pantelimon: Buton de panică pentru pacienți și camere video în secţiile ATI. Emanuel Ungureanu: Pacientul nu trebuie să urle, să facă gesturi disperate, ca cineva să-l vadă și să-l sprijine în suferința lui (VIDEO)

După cazul de la Spitalul Sfântul Pantelimon, USR vine cu o nouă propunere legislativă, o lege care să introducă obligativitatea și a camerelor de supraveghere în saloanele pacienților din spitalele din întreaga țară. Proiectul a fost depus marți de deputatul Emanuel Ungureanu și colegii din USR.

Reprezentanții USR au dat exemplu chiar ceea ce se întâmplă acum la Spitalul Pantelimon, unde pacienții încep să refuze internarea.

„Pacientul nu trebuie să urle, nu trebuie să sune la telefon, nu trebuie să facă gesturi disperate”

Deputatul USR, , a dat mai multe detalii despre noua propunere legislativă, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru.

Emanuel Ungureanu a precizat că acest buton de panică presupune ca pacientul să nu mai fie nevoit să urle, să facă gesturi disperate, ca cineva să-l vadă și să-l sprijine în suferința lui.

“Teoretic, prin acreditarea spitalelor, fiecare spital ar trebui să aibă de paturi dotate cu buton de panică. Să înțelegem ce este butonul de panică. Dacă te simți rău, cum a fost cazul Alexandrei, femeia gravidă care a strigat o noapte întreagă de la etajul 3, de la maternitatea din Botoșani, “ajutați-mă!” și nu a venit nimeni, pentru că ea scria SMS-uri, suna pe telefon, își suna mama, dar nu exista niciun fel de comunicare obiectivă, măsurabilă între ea și personalul medical, pentru că patul pe care era ea, la etajul 3, nu avea un buton de panică.

După ce am fost acolo, după ce am filmat în acel sau salon, după moartea ei și am arătat că nu exista buton de panică, s-a putut pune.

Deci, ce înseamnă buton de panică? Înseamnă că pacientul nu trebuie să urle, nu trebuie să sune la telefon, nu trebuie să facă gesturi disperate ca cineva să-l vadă și să-l sprijine în suferința lui, ci un simplu buton înseamnă că eu măsor timpul în care o asistentă, un medic vine la patul lui și acordă ajutorul.

Deci este și un instrument obiectiv, plus camerele de supraveghere de pe hol, să văd dacă personalul ăla care trebuie să se ocupe de bolnavi chiar face asta, și este obligatoriu, vreau să punem în legea principală, că, așa, în sistemul de acreditare există. Teoretic, sunt spitale care le pun, dar sunt opționale, din păcate, în practică, chiar dacă sistemul de acreditare prin ANMCS obligă spitalele să facă asta. Dar fiecare invocă lipsa de fonduri, alte priorități și nu se pun. Acesta este adevărul simplu, amintiți-vă, și ne referim acum la camerele video, amintiți-vă de incidentul grav de la Spitalul Floreasca, din 2019.

Un pacient a fost incendiat în sala de operație, pentru că managerul de atunci a pus camere de supraveghere video în sală, am putut vedea că medicul care a scris în foaie atunci că era în sală, de fapt nu era, și că un medic rezident de-al lui, lăsat nesupravegheat, a dat foc din greșeală pacientei care a murit. Deci am avut mijloace de probă directă și clară cu evenimentele care s-au întâmplat și am putut vedea între altele și că unul dintre medicii care a venit de pe stradă, cu ceasul la mână, a băgat mâna în câmpul operator al bolnavei, care a fost arsă după”, a explicat deputatul.

„Dacă n-ai camere video, pe ce te bazezi? Pe cuvântul de onoare al unui medic împotriva altui medic?”

“Deci camerele video nu sunt puse să supravegheze în mod polițienesc pacienții sau medicii, ci este prietenul nostru care rămâne acolo să vadă cine își face treaba, cine nu-și face treaba, în așa fel încât să nu avem această generalizare foarte periculoasă, toți medicii din ATI, nu știu, au gânduri criminale sau toate exagerările care se aud în spațiul public, dar un Corp de Control, o inspecție sanitară, un DSP, cum poate să știe ce s-a întâmplat, la un moment dat, într-o secție, dacă nu are și mijloace obiective, pentru că ați văzut domnul Rafila când a trimis Corpul de Control a zis: “Eei, se ceartă niște medici acolo între ei, se toarnă unii pe alții”. Lui nu i-a atras atenția că într-un timp foarte scurt, într-un sistem de terapie intensivă din țară, mor în condiții suspecte 20 de persoane.

Când ai o rată de mortalitate atât de mare, tu trebuie să ai mijloace obiective, să încerci să evaluezi ce s-a întâmplat într-o secție cu instrumente, repet, care sunt la îndemâna oricărui sistem sanitar modern din lume, în Franța, în Germania, peste tot, în sălile de operații, la UPU, sunt camere de supraveghere ca managementul să vadă dacă medicul care intră în sală are echipamentul correct, dacă se spală pe mâini când trebuie, adică sunt măsuri de prevenție, inclusiv de combatere a infecțiilor nosocomiale, să controlezi printr-o disciplină foarte strictă intrările, ieșirile din spital. Dumneavoastră vedeți imaginile astea, cu medici, asistente, infirmiere ies în stradă, în papucii de spital, se întorc înapoi, într-un haos total.

Deci trebuie mai multă disciplină în sistemul sanitar, fiecare să știe ce are de făcut și sistemul de control să existe în mod obligatoriu peste tot, pentru că altfel fiecare se pune pe o anumită baricadă și din perspectiva lui vede un adevăr absolut. Nu există un adevăr absolut. Există oameni care fac greșeli, care trebuie corectate. Există un sistem în care pacientul cu medicul trebuie să comunice, să colaboreze. Nimeni nu este infailibil, nimeni nu are un adevăr absolut la el, dar trebuie să existe autorități ale statului care să poată, pe baza unor protocoale, a unor reglementări, să expună o anumită greșeală, să o poată corecta, un manager de spital, dacă nu vede, nu știe, l-am auzit pe domnul de la Spitalul Sfântul Pantelimon, ieșind acum 4 luni și spunând că în spitalul lui nu se întâmplă nimic în neregulă. După ce a venit Parchetul, a spus, păi stați că trebuie să reluăm protocoalele, că se pare că pe ATI se întâmplă lucruri de care eu nu am niciun fel de habar.

Deci dacă n-ai camere video, pe ce te bazezi? Pe cuvântul de onoare al unui medic împotriva altui medic? Nimeni să nu uite că reclamația cu privire la posibile fapte abominabile în afara a ceea ce înseamnă protocol medical și chiar a legii au venit din partea unui medic și ce a făcut Corpul de Control? În loc să verifice protocoalele medicale, în loc să verifice ce s-a întâmplat, domnul Rafila concediat-o prin Consiliul de administrație al spitalului, unde are 3 reprezentanți, chiar pe doctorița care a reclamat că sunt probleme pe secție. N-a ascultat-o nimeni, au dat o afară.

Asta este realitatea astăzi”, a mai spus Ungureanu.