USR vrea referendum pentru proiectul „Fără penali”. Oana Țoiu: Voința și semnătura a peste 1 milion de cetățeni nu pot fi ignorate la nesfârșit. Nu poate să fie modificată Constituția fără rezultatul acestui referendum (VIDEO)

Deputata USR, , a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre propunerea USR, și anume, de organizare a referendumului „ ”, pe data de 24 noiembrie, odată cu primul tur al alegerilor prezidenţiale.

„Trebuie trecută nu doar în lege, unde am reușit s-o impunem, ci și în Constituție”

Oana Țoiu a precizat că voința și semnătura a peste 1 milion de cetățeni nu pot fi ignorate la nesfârșit.

Scopul referendumului „Fără penali” este de a modifica Constituția României pentru a interzice persoanelor condamnate definitiv pentru infracțiuni penale să ocupe funcții publice.

“Este o cerință pe care noi o avem, vă reamintim, de când am depus semnăturile pentru „Fără penali”, pentru că voința și semnătura a peste un milion de cetățeni nu pot să fie ignorate la nesfârșit. Noi am cerut asta la fiecare dintre turele de alegeri, mai puțin în pandemie, când acolo era, într-adevăr, o provocare, dar în rest, poziția noastră că voința românilor care au semnat pentru „Fără penali în funcții publice” trebuie trecută nu doar în lege, unde am reușit s-o impunem, ci și în Constituție, ca să nu poată fi schimbată de o majoritate nocivă în viitor, este poziția noastră coerentă dintotdeauna și nu vedem de ce asta nu s-ar întâmpla acum, pentru că e varianta cea mai rapidă, cu costurile cele mai reduse”.

Întrebată dacă e nevoie de o modificare a Constituției, Oana Țoiu a răspuns:

“Corect. (…) modificarea Constituției cere acest referendum, nu poate să fie modificată Constituția fără rezultatul acestui referendum.

A trecut de Camera Deputaților deja și a fost blocată la Senat, în ultimii ani. A trecut de Comisia de Constituționalitate condusă de USR la Senat și este nevoie de un vot final în Comisia juridică, unde PNL-ul și PSD au majoritate, dar putem și noi cu PNL și cu UDMR să facem majoritate și de Plenul Senatului, ca să fie referendumul declanșat”.

Ce înseamnă “penali”?

Deputata USR a fost explicat și ce înseamnă “penali”.

“Este lămurită în legislație deja, prin legea pe care noi am inițiat-o, și este acum și adoptată și în vigoare, se referă la persoane condamnate pentru infracțiuni de ordin penal, condamnate definitiv care nu s-au reabilitat, unde n-a intervenit instituția reabilitării”.