Oana Țoiu, despre abuzurile la care sunt supuși pensionarii: „Li s-au dat doar 45 de zile legal de a contesta direct în instanță”

Deputata USR Oana Țoiu a atras atenția în emisiunea Politica zilei că pensionarilor ar trebui să li se comunice nu doar cuantumul pensiei, ci și felul în care s-a ajuns la acel cuantum.

“Noi am pregătit un formular împreună cu colegul meu Cristian Seidler pe care oamenii să îl poată să îl depună direct la Casele de Pensii ca să li se dea calculul din spate. Am primit acest răspuns absolut cinic în care spune că legea nu ne obligă să vă dăm calculul, softul nu ne dă calculul, deci nu vă dăm calculul din spate ca să înțelegeți cum s-a ajuns la pensia dumneavoastră. Nu poate să fie secret ceva ce se întâmplă pe contribuția mea, pe banii mei, pe dreptul meu, pentru că o instituție nu vrea să îmi spună cum s-a ajuns la sumă, pentru că eu trebuie să am dreptul de a contesta asta”.

O altă problemă semnalată de Oana Țoiu este faptul că pensionarilor li s-au dat doar 45 de zile legal de a contesta direct în instanță.

“Asta este absurd, pentru că pensionarii nu trăiesc cu avocatul pe primele taste de urgență, foarte puțini au la îndemână avocați și să meargă în instanță. Exista în trecut și noi am propus asta varianta ca să contești la o Comisie Specială a Ministerului a Casei de Pensii, administrativ. Dacă decizia respectivă nu îți convine te duci in Instanță”.