Vor plăti românii facturi duble la energie? Sebastian Burduja: „Totul depinde de consum. Schema de plafonare compensare rămâne în vigoare până la 1 aprilie”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, neagă informația potrivit căreia românii ar fi nevoiți să plătească facturi duble la iarnă. Într-o intervenție pentru B1 TV, Sebastian Burduja a precizat că schema de plafonare compensare rămâne în vigoare până la 1 aprilie. Pe de altă parte, acesta a precizat că prețul facturilor va depinde de consum, iar dacă se depășește plafonul stabilit, atunci este posibil să se plătească mai mult pentru facturi:

“Românii o cunosc bine, e valabilă dinaintea mandatului meu. Ba mai mult, prin intervențiile în Guvern, prin Ordonanțe de urgență am reușit să optimizăm mai mult schema și facturile au mai scăzut de fapt. Prețul pe kWh, pentru că factura înseamnă kWh înmulțit cu nivelul de consum.

Sigur că la iarnă dacă va fi un consum mare vom putea discuta de gospodării care poate vor sări de la plafonul de sub 100 de kWh pe lună, ceea ce înseamnă 0,68 de lei per kWh la peste 300 de kWh pe lună, ceea ce înseamnă 1,3 lei per kWh. Din acest punct de vedere sigur că este posibil să existe o creștere. Dar sc shema rămâne în vigoare iar prețul per kWh este și va fi plafonat până la 1 aprilie”.