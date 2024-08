Bronz olimpic pentru Ana Bărbosu în finala la sol, a decis TAS. Sabrinei Voinea i-a fost respinsă contestația și s-a clasat pe locul 4

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis, sâmbătă, să îi acorde Anei Maria Bărbosu medalia de bronz pentru exercițiul din finala olimpică de la sol. Pe de altă parte, contestația formulată de Sabrina Voinea a fost respinsă, iar sportiva a terminat în cele din urmă pe locul 4.

„Cu un ochi râdem, cu unul plângem. În urma memoriilor făcute la TAS de FRG și COSR, Tribunalul de Arbitraj al Sportului a decis ca medalia de bronz să revină Anei Maria Bărbosu”, afirmă Federația Română de Gimnastică, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Bronz olimpic pentru Ana Bărbosu în finala la sol

Anunțul a fost făcut de FRG și avocatul Sabin Gherdan.

„Federația Română de Gimnastică, reprezentată de societatea de avocatura specializata in dreptul sportului, Gherdan si Asociatii SCA, prin avocatul coordonator Sabin Gherdan și avocații Călina Tejan și Raul Ștefan Celmare, după un efort colectiv de cinci zile și patru nopți, vă comunică dispozitivele ședinței TAS în speța:

FRG, Bărbosu , vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de către Ana Maria Bărbosu este parțial admisă.

2.⁠ ⁠⁠Contestația formulată de către Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG și este determinată ca fiind fără efect.

3.⁠ ⁠⁠Scorul inițial de 13.666 acordat atletei Jordan Chiles in finală este reinstituit.

4.⁠ ⁠⁠Federația Internațională de Gimnastică va determina clasamentul finalei și va acorda medaliile în concordanță cu decizia de mai sus.

5.⁠ ⁠⁠Alte solicitări sunt respinse

FRG, Voinea, vs. Federația Internațională de Gimnastică:

1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de FRG și Sabrina Maneca Voinea este respinsă.

Ca urmare a acestei decizii, Ana Maria Bărbosu obține medalia de bronz în timp ce Sabrina Maneca Voinea încheie competiția pe locul 4.

Felicitări ambelor noastre gimnaste pentru rezultatul deosebit obținut la Jocurile Olimpice de la Paris!”, a declarat avocatul Sabin Gherdan, citat în postarea FRG.

Ana Bărbosu, reacție înduioșătoare după finala de pe 5 august

Declarată câștigătoare a bronzului olimpic preț de câteva zeci de secunde, Ana Bărbosu a avut în momentul în care a observat că arbitrii au acceptat contestația lui Jordan Chiles și .

„A fost o finală pe care nu mă așteptam să o prind, am plâns două zile de emoții. M-am gândit să plâng înainte, decât după, văzând că tot am emoții. Am făcut cel mai bun exercițiu din această competiție. Am fost extrem de mândră de mine și sunt în continuare.

Când am văzut că sunt pe locul trei, m-am simțit extrem de mândră că am adus România, din nou, pe podium la gimnastică, însă decizia arbitrelor a schimbat acest lucru. Sunt dezamăgită de această decizie, însă știu că am făcut tot ce am putut. Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, însă știu ce e în inima mea. Mi-aș fi dorit să fie România pe locul trei, nu SUA”, afirma Ana Maria Bărbosu, scrie .