Bătălia din junglă – lupta secolului 20 împlinește 50 de ani

Sportul și politica s-au întâlnit într-un moment istoric pe 30 octombrie 1974, când cei mai mari pugiliști ai tuturor timpurilor s-au înfruntat într-un ring din inima Africii, într-un loc care nici măcar nu apărea pe hârtiile lumii moderne. Evenimentul, cunoscut sub numele de „Rumble in the Jungle” (Lupta din junglă), a devenit unul dintre cele mai emblematice spectacole sportive din secol. Muhammad Ali și George Foreman au intrat în lupta într-o confruntare captivantă care a atras atenția întregii lumi, rămânând până astăzi un moment de referință în istoria sportului.

Cum să captivezi o lume întreagă, lecție predată de promotorul Don King

În 1974, Muhammad Ali și George Foreman erau în momente de cotitură în carierele lor. Ali, la 32 de ani, nu mai era luptătorul agil din anii ’60, cel care amețea adversarii cu „dansul” de picioare ce l-a făcut celebru. Trecuse prin doua lupte dure cu Joe Frazier și existau zvonuri că ar lua în considerare retragerea. Pe de alta parte, Foreman, de 25 de ani, nu era la fel de grațios în ring, dar avea o determinare și o forță de neoprit.

A aduce acești doi giganți în aceeași arena părea imposibil.

Totuși, faimosul Don King, probabil cel mai mare organizator de evenimente din lumea boxului, a văzut o oportunitate atipica. A propus că lupta să aibă loc în Africa, iar Ali, care vedea continentul că un loc ideal pentru a-și împărtăși ideile, a acceptat fără ezitare. Foreman, însă, a pus o condiție: King să nu anunțe acordul până când el nu își rezolva problemele personale. King a fost de acord, iar Foreman s-a pregătit pentru aceasta călătorie de neuitat. „Pentru cinci milioane de dolari, mă urc în avion și mă lupt cu 20 de „Ali”,” a glumit campionul.

Pentru a organiza meciul la o asemenea scara, Don King avea nevoie de un partener local. Astfel, a ajuns la un acord cu dictatorul Mobutu Sese Seko, conducătorul Zairului din 1965, cunoscut pentru schimbarea numelui tarii și pentru controlul sau autoritar. În 1974, capitala, Kinshasa, era departe de a fi un centru al boxului sau al oricărui alt sport, dar ambițiile lui King și Mobutu au transformat acest loc într-o arena istorica pentru confruntarea secolului.

Primire regală pentru Ali în Zair! Cum l-au primit localnicii și ce a stârnit furia lor la aeroport

Sosirea lui Muhammad Ali în Zair a creat o atmosfera electrizanta. La aeroport, mii de oameni s-au adunat să-l întâmpine, văzând în el un simbol al speranței și al mândriei africane. Ali, care era un mare promotor al culturii și obiceiurilor africane, era „marea speranță” a continentului și, în sfârșit, aterizase pe pământ african.

În timpul zborului spre Zair, Ali a reflectat asupra experienței de a călători cu o companie aeriana africana, cu piloți și stewardese africane remarcând că pentru prima data se simțea cu adevărat liber. Acest moment, surprins în documentarul „When We Were Kings”, a adus un plus de profunzime întregii povesti, oferind publicului o imagine autentica a impactului sau.

Documentarul, lansat ani mai târziu, a câștigat un Oscar în 1996 și a evidențiat semnificația culturala a acestui meci, prin relatările celor doi protagoniști.

În timp ce Ali și Foreman au oferit un spectacol memorabil în ring, milioane de oameni au fost atrași de poveștile lor și de evenimentul istoric. Într-un mod similar, pasionații de jocuri de noroc pot explora oferte precum , o oportunitate de a testa norocul fără riscuri financiare, reflectând aceeași idee de a câștiga ceva semnificativ fără un pariu inițial mare.

Ali știa că Mobutu Sese Seko era figura care a făcut posibil acest meci istoric, asigurând suma impresionanta de 10 milioane de dolari, împărțită intre cei doi luptători.

Intre timp, Foreman a sosit discret pe aeroportul din Kinshasa, însoțit doar de câinele sau de rasa ciobănesc german. Prezenta animalului a trezit nemulțumirea localnicilor, căci simboliza perioada coloniala belgiana (în care acest gen de câine era foarte frecvent folosite pentru opresiune), care se încheiase doar cu 14 ani înainte.

O accidentare amână suspansul cu 8 săptămâni

Cu câteva săptămâni înainte de meciul mult așteptat, Don King organizase un festival de muzica pe stadionul din Kinshasa, aducând în Zair mari nume precum James Brown și B.B. King. În mijlocul acestor pregătiri, pe 16 septembrie, o accidentare neașteptată a schimbat planurile: Foreman s-a ales cu o arcada sparta după o lovitura accidentala în timpul antrenamentelor. Echipa medicala a constatat că rana era prea grava pentru că meciul să aibă loc în scurt timp, iar lupta a fost amânată până pe 30 octombrie.

Anticiparea a continuat să crească, iar cei peste 800 de jurnaliști acreditați s-au găsit într-o dilema: să aștepte în Kinshasa sau să revină acasă.

Intre timp, de aceasta amânare a profitat Mobutu Sese Seko ce a folosit ocazia pentru a-și consolida propaganda. Pe străzile capitalei au apărut afișe uriașe cu mesajul: „Daca Ali și Foreman au încredere în Mobutu, ar trebui să ai și tu. O lupta intre doi bărbați de culoare, într-o tara de culoare, organizata de negri și urmărită de întreagă lume – o mare victorie pentru „mobutism”.”

Câștigător prin KO…

Pe 30 octombrie 1974 (la ora locala 3 dimineața-pentru a fi difuzat în prime time în UȘA), pe stadionul 20 Mai din Kinshasa, Zair-actualul Congo, zeci de mii de oameni și-au ocupat locurile pentru a asista la confruntarea secolului dintre Muhammad Ali și George Foreman.

Aproape 60.000 de spectatori au fost prezenți pe stadion, iar milioane de oameni din peste 50 de tari au urmărit lupta transmisa în direct, un record la acea vreme.

În ring, Foreman, campionul mondial în exercițiu și favorit categoric, părea de neînvins datorita forței sale impresionante. Ali, însă, avea o strategie diferita, renunțând la stilul sau clasic de mișcare constanta și optând pentru tactica „rope-a-dope”, stand aproape de corzi și apărându-se în timp ce Foreman lansa lovitura după lovitura. Ali a absorbit astfel fiecare atac, așteptând momentul perfect. În jurul rundei a șaptea, Foreman a început să dea semne de oboseala, iar Ali, atent, a simțit șansă să. În runda a opta, Ali a lansat o serie de lovituri rapide și precise, doborându-l pe Foreman cu un croșeu impecabil.

Foreman a încercat să se ridice, dar arbitrul a încheiat numărătoarea, declarându-l pe Ali câștigător. Ali, acum din nou campion mondial, a ridicat mâinile în semn de victorie în timp ce mulțimea a izbucnit în urale. Aceasta victorie l-a consacrat că o legenda, iar momentul a rămas în istorie pentru mai multe generații.

Mobutu Sese Seko a fost destituit în primăvara anului 1997, în urma unor tensiuni politice și sociale care au dus la căderea regimului sau. După ce a acumulat o avere estimata la aproximativ 5 miliarde de dolari prin deturnarea fondurilor de stat, Mobutu a fost nevoit să părăsească Zair. A murit în Maroc în septembrie 1997, într-un moment în care tara să revenise la denumirea de Republica Democratica Congo.

Muhammad Ali a murit în 2016, lăsând în urma o moștenire imensa că una dintre cele mai mari figuri din istoria sportului. În ciuda timpului scurs, nu a existat o revanșă a luptei legendare din 1974, un meci despre care se continua să se discute și la 50 de ani după desfășurarea să.

Decizia ONJN nr. 1845 / 12.09.2023