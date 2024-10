Ce poreclă i-a dat Cornel Dinu lui Marius Șumudică în urma meciului dintre Rapid și FCSB: „Șopârlică de Giulești”

a comentat despre partida dintre Rapid și FCSB și l-a numit pe Marius Șumudică drept „Șopârlică”, în timp ce Elias Charalambous a primit porecla „Mazetalambous”.

Cornel Dinu a declarat că meciul din Superligă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor

Fostul antrenor de la Dinamo a declarat că partida dintre FCSB și Rapid, care s-a terminat cu remiză fără goluri, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Cornel Dinu a notat despre meciul din Superligă că a fost mult zgomot pentru nimic, deoarece ambele echipe s-au anulat reciproc pe teren și nu au reușit să schimbe tabela în cele 90 de minute.

„Cireașa pe tortul de ciocolată amăruie a fost vânzoleala de frondă posterioară ultimului fluier, îmbrânceli pe tunelul spre vestiare și apoi îmbrățișări fanariote ca în „D-ale carnavalului” caragialesc, încununate cu „pupat toți Piața Endependenți”, cu Mazetalambous ot Berceni și Șopârlică de Giulești în rolurile principale din shakespeareanul mioritic „Mult zgomot pentru nimic”. Adică nula na nula”, a declarat Cornel Dinu în editorialul de pe Fanatik.

Ce s-a întâmplat între cei doi antrenori la finalul meciului

Marius Șumudică și Elias Charalambous au avut tensiuni la finalul meciului, care s-au calmat după ce a intervenit și centralul partidei. Antrenorul de la Rapid a dezvăluit la conferința de presă de la ce a iscat scandalul dintre cei doi, care la final și-au strâns mâna și au stabilit să ia masa împreună.

„A plecat supărat probabil din cauza rezultatului, nu a venit să mă salute, după care acum am fixat să ieșim împreună la masă, pentru că ne cunoaștem familiile, am jucat împreună la Omonia, am fost colegi de cameră pe timpul când eram jucători, după care l-am luat la Vaslui, mi-a fost jucător, eu l-am adus în România.

Era supărat că eu fiind admonestat de unii fani, le-am făcut să tacă din gură și el a crezut că le-am făcut alt gest sau ceva de genul ăsta, după care a venit, și-a dat seama că nu, a văzut și Istvan Kovacs și i-a explicat Istvan Kovacs, a zis: Nu a făcut niciun gest că altfel îi dădeam al doilea galben și îl eliminam’. Atunci m-a luat în brațe, m-a pupat. Am stabilit deja masa, sper să plătească el”, a dezvăluit Marius Șumudică.